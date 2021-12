Οικονομία

Πέθανε ο Μιχάλης Κουρουτός

Θλίψη προκάλεσε το άγγελμα του θανάτου του επί σειρά ετών συνδικαλιστή. Τι αναφέρουν οι συνάδελφοι του, η ΓΣΕΕ και κόμματα.

Πέθανε ο Μιχάλης Κουρουτός, επί σειρά ετών πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ, νικημένος από τον καρκίνο.

Ο Μιχάλης Κουρουτός έφυγε την Παρασκευή από τη ζωή μετά από μεγάλη και πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Έδωσε πολλά με τους αγώνες του για την καθιέρωση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.

Η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ:

«Ο Μιχάλης Κουρουτός, ο Πρόεδρός μας, ο ηγέτης της Ομοσπονδίας μας, ταξιδεύει από το πρωί στο Επέκεινα, μετά από γενναία, πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν τη συντριβή, την οδύνη, τον πόνο όλων μας, των συντρόφων, των συνοδοιπόρων, των συναγωνιστών, των φίλων. Έφυγε ένας μεγάλος, έφυγε ένας αναντικατάστατος. Έφυγε ένας από τους κορυφαίους συνδικαλιστές της γενιάς του, ένας άνθρωπος που άλλαξε το ρου των πραγμάτων στο χώρο της Παιδείας, που η φωνή του ακουγόταν δυνατή, πέρα από τα στενά όρια του κόσμου της εκπαίδευσης. Ένας άνθρωπος που αγαπούσαν οι φίλοι και σέβονταν οι αντίπαλοι.

Δίνουμε τη δέσμευση ότι θα συνεχίσουμε το δύσβατο, το μοναχικό, τον ωραίο όμως δρόμο που χάραξε. Έναν δρόμο που επιφυλάσσει πολλές πίκρες και λίγες χαρές. Αξίζει όμως αυτός ο σκληρός, συχνά άνισος αγώνας. Αξίζει να πολεμάει κανείς, όπως πολέμησε ο Μιχάλης σε όλη του τη ζωή, για το όνειρο. Για μια καλύτερη εκπαίδευση, για μια πιο δίκαιη κοινωνία, για την αξιοπρέπεια του ιδιωτικού εκπαιδευτικού, για τα δίκαια των εργαζόμενων, για τις νέες γενιές».

Η ΓΣΕΕ με ανακοίνωσή της, «εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για τον θάνατο του Μιχάλη Κουρουτού, τέως Προέδρου της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών. Ο Μιχάλης Κουρουτός άφησε το προσωπικό του στίγμα στον αγώνα για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ιδιαίτερα μαχητικός και αποτελεσματικός ήταν πάντα στο πλευρό των εκπαιδευτικών που εκπροσωπούσε. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με ανακοίνωση της, «εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του Μιχάλη Κουρουτού, τέως Προέδρου της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.). Ο Μιχάλης Κουρουτός, επί 24 χρόνια Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, υπερασπίστηκε με σθένος και αποφασιστικότητα τους εργαζόμενους στην ιδιωτική εκπαίδευση και αγωνίστηκε για την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματά τους, αλλά και για μια πιο δίκαιη κοινωνία. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους συναδέλφους, στην οικογένεια και στους οικείους του».

Ο Νίκος Φίλης για τον Μιχάλη Κουρουτό

Σε δήλωση του, ο Νίκος Φίλης, Τομεάρχης Παιδείς του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φίλης, αναφέρει:

Με αληθινή οδύνη πληροφορήθηκα το θάνατο του Μιχάλη Κουρουτού, του εμβληματικού προέδρου της ΟΙΕΛΕ, του αγαπημένου φίλου και συντρόφου τα τελευταία χρόνια στην προσπάθεια για την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Τον Μιχάλη τον γνώρισα ιδιαίτερα τα χρόνια που υπηρέτησα ως υπουργός Παιδείας. Εκτίμησα από την πρώτη στιγμή την αφοσίωσή του στην υπεράσπιση των συμφερόντων του κλάδου των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, που είχαν τεθεί στο στόχαστρο των μνημονιακών πολιτικών αλλά και της εργοδοτικής αυθαιρεσίας σε αρκετά ιδιωτικά σχολεία. Διέκρινα το συνολικό του πλατύ όραμα για την εκπαίδευση, τον επιστημονικό λόγο και τις παιδαγωγικές αγωνίες του, που είχαν βρει δημιουργική διέξοδο στη δημιουργία ενός πρωτοποριακού εκπαιδευτικού μελετητικού θεσμού, του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αγνοώντας τις συνεχείς και πιεστικές οχλήσεις της τρόικας, ψήφισε το καλοκαίρι του 2016 το νόμο που αποκαθιστούσε τις εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές. Στη νομοθέτηση αυτή η αντίρροπη πίεση που άσκησε η ΟΙΕΛΕ και με προσωπικό πάθος ο Μιχάλης Κουρουτός, βοήθησε να υπερβούμε ταλαντεύσεις και εμπόδια. Δυστυχώς, αυτή τη νομοθεσία ξηλώνει σήμερα μια ακραία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση που θεωρεί την εκπαίδευση εμπόρευμα και τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς υπαλλήλους εκπαιδευτικών super market. Αποχαιρετούμε με θλίψη τον Μιχάλη Κουρουτό, πραγματικό συνεχιστή άξιων παιδαγωγών και συνδικαλιστών μιας άλλης εποχής, με τεράστιο προσωπικό εκτόπισμα και αγωνιστική δράση, όπως ο αγαπημένος Γιώργος Φυσάκις και οι αείμνηστοι Αλόη Σιδέρη, Ανδρέας Κασσέτας και άλλοι.

Τα πιο θερμά συλλυπητήρια στη σύζυγό του και στην αγαπημένη του οικογένεια. Στους συναδέλφους του στην ΟΙΕΛΕ. Και στον άξιο συνεχιστή του Γιώργο Χριστόπουλο, το νέο Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, που η μοίρα θέλησε να εκλεγεί από ένα Συνέδριο που συνέπεσε με το θάνατό του μέντορά του. Μέχρι αυτό φρόντισε να ρυθμίσει ο Μιχάλης. Κρατήθηκε με πείσμα στη ζωή μέχρι το Συνέδριο της ΟΙΕΛΕ και την εκλογή νέου Προεδρείου. Καλό ταξίδι Μιχάλη, φίλε και σύντροφε ακριβέ».

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει «Ο Μιχάλης Κουρουτός υπήρξε ένας αγωνιστής στον χώρο του ελληνικού συνδικαλισμού και ιδίως για την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος. Στην πρώτη γραμμή των αγώνων για τα δικαιώματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Ταυτόχρονα ως βαθιά σκεπτόμενος άνθρωπος επάνω στα ζητήματα της Παιδείας, συνέβαλε καθοριστικά στις προσπάθειες για την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Ως μέλος της ΚΕΑ του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ένωνε τη φωνή του στον δρόμο για μια συνολική πολιτική ανατροπή, δείχνοντας ότι οι ιδεολογικές και πολιτικές αγωνίες του κινούνταν πέρα από το πλαίσιο του εκπαιδευτικού κλάδου. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους υπόλοιπους συντρόφους του».

