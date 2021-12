Life

Χριστίνα Κοντοβά και Ada: στόλισαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο (εικόνες)

Στιγμές ευτυχίας για μαμά και κόρη που είναι αχώριστες και στόλισαν μαζί και το Χριστουγεννιάτικο δέντρο!

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν σιγά - σιγά, και ακόμα και οι τελευταίοι τρέχουν για να προλάβουν τις προετοιμασίες. Ανάμεσα σε αυτά τα άτομα είναι και η Χριστίνα Κοντοβά, η οποία θέλησε να μας δείξει το δέντρο που στόλισε, πρόσφατα, με την μικρή Ada στο σπίτι τους!

Ως λάτρης των social media, η Χριστίνα Κοντοβά μοιράζεται αρκετά συχνά διάφορες στιγμές από την ζωή της, και συγκεκριμένα από την καθημερινότητά της. Ανάμεσα σε αυτές δεν είναι λίγες οι φορές που μας έδειξε και την κορούλα της, την οποία δεν αποχωρίζεται λεπτό.

