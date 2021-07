Life

Χριστίνα Κοντοβά: Επέστρεψε στην Ουγκάντα και αγκάλιασε ξανά τη μικρή Έιντα (εικόνες)

Η γνωστή σχεδιάστρια μόδας είναι ξανά στην Ουγκάντα και έχει και πάλι στην αγκαλιά της τη μικρή Έιντα.



Μεταξύ Καμπάλας και Ελλάδας ζει τους τελευταίους μήνες η Χριστίνα Κοντοβά, η οποία κάνει τα πάντα προκειμένου να ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και να καταφέρει να υιοθετήσει τη μικρή Έιντα από την Ουγκάντα.



Η γνωστή σχεδιάστρια μόδας βρέθηκε για λίγο καιρό στην Ελλάδα, ωστόσο εδώ και δύο 24ωρα είναι ξανά στην Ουγκάντα και έχει και πάλι στην αγκαλιά της τη μικρή Έιντα.



Η Χριστίνα Κοντοβά ανέβασε μερικά τρυφερά στιγμιότυπα στο Instagram με το κοριτσάκι που της έχει «κλέψει» την καρδιά και σχολίασε στη λεζάντα: «Δυο μέρες προσπαθούμε να χορτάσουμε αγκαλιές… δεν χορταίνουμε όμως».



