Φθιώτιδα: έριξαν κουταβάκια και την μητέρα τους σε ποτάμι για να πνιγούν (βίντεο)

Το τέρας είχε κλείσει τα ζώα σε δεμένο τσουβάλι και το πέταξε στο νερό. Τιτάνια προσπάθεια για να σωθούν οι 7 ψυχούλες, δυστυχώς όμως…

Ακόμη μία ανθρώπινη κτηνωδία αποκαλύφθηκε το πρωί της Πέμπτης (16/12) όταν στο ποτάμι σε περιοχή της δυτικής Φθιώτιδας εντοπίστηκε ένα τσουβάλι με κουταβάκια, δεμένο με τη μητέρα τους, παρατημένα για να πνιγούν.

Οι εθελοντές και οι πυροσβέστες κατάφεραν να σώσουν τη μητέρα τους, όχι όμως και τα έξι κουταβάκια που βρέθηκαν πνιγμένα.

«Δυστυχώς κάποιο τέρας γιατί αποκλείεται να είναι άνθρωπος αποφάσισε να πνίγουν 6 κουταβάκια δένοντας μέσα σε τσουβάλι τα σκυλάκια από τη μητέρα τους τα λόγια είναι περιττά .Ένα μεγάλο μπράβο στους πυροσβέστες για την προσπάθεια τους και την άμεση ανταπόκριση», έγραψε στο ΦΒ ο Περιφερειακός Σύμβουλος και πρώην Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Καραγιάννης, ο οποίος ανέβασε και το σχετικό υλικό.

