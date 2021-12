Τεχνολογία - Επιστήμη

Αθήνα: Εντυπωσιακή εικόνα από το δορυφόρο Copernicus Sentinel-2

Από ύψος 786 χιλιομέτρων ελήφθη η εικόνα της Αττικής που εντυπωσιάζει.

Ένας από τους ευρωπαϊκούς δορυφόρους Copernicus Sentinel-2 τράβηξε μια ωραία φωτογραφία της Αθήνας και ενός μέρους της Αττικής.

Η εικόνα, η οποία επισυνάπτεται, τραβήχτηκε από ύψος 786 χιλιομέτρων στις αρχές Δεκεμβρίου.

