Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο: πλατφόρμα του ΠΙΣ για γιατρούς και κατ’οίκον εμβολιασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλοι οι γιατροί που εμβολιάζουν στα ιατρεία τους αλλά και κατ’οίκον σε μία πλατφόρμα προσβάσιμη στο κοινό.

Νέα πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες μπορούν να βρουν γιατρούς που πραγματοποιούν εμβολιασμούς κατ’ οίκον αλλά και στα ιατρεία τους, δημιούργησε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) σε μία προσπάθεια να συμβάλει στην επιτάχυνση του εμβολιαστικού προγράμματος και στη διευκόλυνση των πολιτών.

Στην ψηφιακή πλατφόρμα που είναι ήδη σε πλήρη λειτουργία, συμμετέχουν εκατοντάδες γιατροί από όλη τη χώρα διαφόρων ειδικοτήτων, καθώς και παιδίατροι ώστε να διευκολυνθούν και τα παιδιά.

Οι πολίτες μπορούν να αξιοποιήσουν το ευρετήριο συμμετεχόντων Ιδιωτών Ιατρών στην πλατφόρμα, ώστε να εντοπίσουν κάποιο γιατρό κοντά στην περιοχή τους.

Ειδικότερα μπορούν να επιλέξουν Νομό και Πόλη για την ανεύρεση στη λίστα γιατρών με βάση τα κριτήρια που επιθυμούν.

Στη σχετική απεικόνιση του συμμετέχοντα ιατρού, υπάρχουν όλα τα στοιχεία επικοινωνίας, ώστε ο πολίτης να κλείσει ραντεβού για τον εμβολιασμό του.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει για άλλη μία φορά την ανάγκη για άμεσο εμβολιασμό όλων των πολιτών, ώστε να προστατευθούν έναντι και της νέας Μετάλλαξης Όμικρον η οποία αναμένεται να επικρατήσει και στη χώρα μας σύμφωνα και με τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα.

Παράλληλα η πολιτεία πρέπει άμεσα να προχωρήσει σε ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), ειδικά αυτήν την περίοδο που η πανδημία εξαιτίας και της Μετάλλαξης Όμικρον, μπορεί να λάβει νέες πιο επικίνδυνες διαστάσεις.

Οι πολίτες για τον λόγο αυτό θα πρέπει να έχουν άμεσα πρόσβαση σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ώστε να λαμβάνουν τις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς να πρέπει να μεταβούν σε νοσοκομείο εάν δεν είναι απαραίτητο.

Ειδήσεις σήμερα:

Αιγάλεω: Θανατηφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη – Έκκληση για μάρτυρες

Κερατσίνι – ιατροδικαστής: Μαρτυρικός και ασφυκτικός ο θάνατος της Όλγας

Δίκη Ζακ Κωστόπουλου - μάρτυρας: Ο κοσμηματοπώλης τον έκλεισε μέσα στο μαγαζί