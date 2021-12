Κοινωνία

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Αναστολή δρομολογίων Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Αλλαγές στα δρομολόγια των τρένων και του Προαστιακού φέρνουν οι εορταστικές ημέρες.

Αναστολή κυκλοφορίας επιλεγμένων δρομολογίων παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ενημερώνει ότι, λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη μείωση της επιβατικής κίνησης της περιόδου των Χριστουγέννων 2021 και παράλληλα, με γνώμονα τη διατήρηση των δρομολογίων που εξυπηρετούν σε μεγαλύτερο βαθμό το επιβατικό κοινό, τροποποιεί την κυκλοφορία ορισμένων τοπικών δρομολογίων του δικτύου και των προαστιακών γραμμών.

Τροποποιούνται τα παρακάτω δρομολόγια:

«Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ εύχεται σε όλους καλές γιορτές με ασφάλεια και υγεία».

