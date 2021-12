Κόσμος

Κρεμλίνο: Πούτιν – Μπάιντεν δεν είναι φίλοι

Για τις συνομιλίες Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Τζο Μπάιντεν μίλησε ο Πεσκόφ.

Οι συνομιλίες μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, Βλαντίμιρ Πούτιν και Τζο Μπάιντεν προς το παρόν δεν έχουν φιλικό χαρακτήρα, αλλά διαπνέονται από τον αμοιβαίο σεβασμό, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο RTVI.

«Δεν μίλησα για "φιλικό ύφος". Για έναν αμοιβαίο σεβασμό, ένα εποικοδομητικό και πολύ επαγγελματικό ύφος. Δεν είναι φίλοι. Δεν έχουν κάνει και τόσες επαφές ακόμη μεταξύ τους» δήλωσε ο Πεσκόφ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις επαφές του Πούτιν και του Μπάιντεν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου επισήμανε ότι Πούτιν και Μπάιντεν είχαν συναντηθεί όταν ο Ρώσος πρόεδρος κατείχε το αξίωμα του πρωθυπουργού. «Τότε στον δικό μας Λευκό Οίκο , υπήρξε μεταξύ τους συνάντηση, σε διάφορες διεθνείς συναντήσεις, δηλαδή δεν είχαν τόσες πολλές δυνατότητες να έρθουν σε επαφή» πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

