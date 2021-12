Κόσμος

Ιράν: Ευρωπαϊκές πιέσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα

Την ανάγκη εκκίνησης των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν επεσήμαναν Ευρωπαίοι ηγέτες.

Οι Ευρωπαίοι έκαναν λόγο σήμερα για μικρή πρόοδο στις συνομιλίες για τη διάσωση της συμφωνίας του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος επιμένοντας ότι είναι "ανάγκη" να συναντηθούν ξανά το συντομότερο δυνατό, δήλωσαν υψηλόβαθμοι διπλωμάτες από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία (E3).

"Κάποια πρόοδος σε τεχνικό επίπεδο σημειώθηκε το τελευταίο 24ωρο" της συνεδρίασης στη Βιέννη για τη διάσωση της συμφωνίας του 2015, ωστόσο "μένει πολύ λίγος χώρος για τις διαπραγματεύσεις αυτές", δήλωσαν με μια φωνή.

"Ελπίζουμε ότι το Ιράν είναι σε θέση να επαναλάβει γρήγορα τις συνομιλίες και να δεσμευτεί εποικοδομητικά ώστε αυτές να προχωρήσουν με ταχύτερο ρυθμό", αναφέρουν σε ανακοίνωση. Προσθέτουν ότι απέμειναν εβδομάδες, όχι μήνες, προτού πάψουν να υφίστανται τα βασικά οφέλη της μη διάδοσης της συμφωνίας του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος του 2015.

Οι Ευρωπαίοι διαπραγματευτές που συνεδρίασαν με τους ομολόγους τους από το Ιράν, την Κίνα και τη Ρωσία, έκλεισαν την έβδομη συνεδρίαση των διαπραγματεύσεων έπειτα από αρκετές ημέρες έντονων διαβουλεύσεων και δεν όρισαν ημερομηνία, ελπίζοντας ότι θα συναντηθούν εκ νέου πριν από την Πρωτοχρονιά.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αλί Μπαγερί θέλησε να επιστρέψει στην Τεχεράνη, σύμφωνα με την Ε3 που εξέφρασε λύπη για μια "απογοητευτική διακοπή" στις διαπραγματεύσεις, για αδιευκρίνιστο λόγο.

Όλοι οι άλλοι εταίροι ήταν "έτοιμοι να συνεχίσουν τις συνομιλίες", υπογράμμισαν, καλώντας τους Ιρανούς να τις "επαναλάβουν γρήγορα" και με ταχύτερο ρυθμό.

