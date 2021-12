Κοινωνία

Γυναικοκτονία: Συγκέντρωση στο Σύνταγμα κατά της έμφυλης βίας (εικόνες)

Τη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία» ζήτησε πλήθος κόσμου που συγκεντρώθηκε μπροστά στη Βουλή.

Δεκάδες γυναίκες και άνδρες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της «Πρωτοβουλίας κατά των Γυναικοκτονιών» που απαρτίζεται από 18 γυναικείες και φεμινιστικές συλλογικότητες και συγκεντρώθηκαν απόψε μπροστά στη Βουλή για να δηλώσουν με την παρουσία τους την ανάγκη για κοινωνική αλλαγή αλλά και άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Οι συγκεντρωμένοι σήκωσαν πανό με συνθήματα όπως «Όχι άλλη Γαρυφαλλιά, όχι άλλοι νταήδες» και «Πες το με το όνομά του. Είναι γυναικοκτονία! Καμία λιγότερη».

Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα για το 2021 μετρά 17 δολοφονίες γυναικών. Τα ονόματα και τις συνθήκες της δολοφονίας κάθε μιας από αυτές ανέγνωσαν οι ηθοποιοί Λουκία Πιτσιόλα και Λεωνίδας Κακούρης, οι οποίοι συμμετείχαν στη διαμαρτυρία.

Παρούσες στην διαμαρτυρία ήταν επίσης η μητέρα της Γαρυφαλλιάς, θύμα γυναικοκτονίας στη Φολέγανδρο φέτος το καλοκαίρι, όπως και η μητέρα της Ερατούς, θύμα γυναικοκτονίας στη Λέσβο το 2019 ενώ επιστολή υποστήριξης της διοργάνωσης απέστειλαν οι γονείς της Ελένης Τοπαλούδη, η οποία δολοφονήθηκε στη Ρόδο το 2018. Η μητέρα της 26χρονης Γαρυφαλλιάς σε δηλώσεις της μπροστά στη Βουλή ζήτησε «τα ισόβια να είναι ισόβια και να αναγνωριστεί ο όρος γυναικοκτονία».

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, νέοι με πλακάτ πάνω στα οποία ήταν γραμμένα τα νούμερα 1 έως 17 καθώς και λίγες κουβέντες για κάθε θύμα που δολοφονήθηκε φέτος από σύντροφο ή συγγενικό πρόσωπο στάθηκαν μπροστά στη Βουλή.

Στο κείμενο διαμαρτυρίας της πρωτοβουλίας αναφέρεται, μεταξύ άλλων, «16 + 1 γυναίκες δεν είναι πια μαζί μας, γιατί η κοινωνία εκπαιδεύει αγόρια νταήδες και κορίτσια θύματα, προσφερόμενους δολοφόνους και δολοφονημένες του αύριο, που εθίζονται από νωρίς στα αχαλίνωτα ένστικτα έμφυλης βίας, με τη συνεχή, σεξιστική προβολή του εγκλήματος και πληθώρας τηλεσκουπιδιών, υποτιθέμενων παιχνιδιών διασκέδασης».

