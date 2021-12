Κοινωνία

Σεισμός στα Αντικύθηρα

Ποιο ήταν το μέγεθος της σεισμικής δόνησης και πού εντοπίζεται το επίκεντρο.

Σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε λίγο μετά τις 7 το πρωί του Σαββάτου τα Αντικύθηρα.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 23 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά των Αντικυθήρων και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 57 χιλιόμετρα.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για σημαντικές ζημιές ή τραυματισμούς.

