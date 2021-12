Οικονομία

Προϋπολογισμός - Σταικούρας: Νέα μέτρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Πέντε παρεμβάσεις για την ενίσχυση πολιτών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο ΥΠΟΙΚ, Χρήστος Σταϊκούρας.

Νέα μέτρα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, στην ομιλία του στη Βουλή στη συζήτηση για την κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2022.

Συγκεκριμένα, σημείωσε:

1ον. Μετατίθεται η πληρωμή της πρώτης εκ των 60 άτοκων δόσεων της επιστρεπτέας προκαταβολής, από την 31η Ιανουαρίου 2022, στις 30 Ιουνίου 2022.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής του συνόλου του επιστρεπτέου ποσού έως τις 31 Μαρτίου 2022 με έκπτωση 15% επί του ποσού προς επιστροφή.

2ον. Επεκτείνεται η περίοδος λήξης των πιστωτικών που έχουν εκδοθεί στο Πρόγραμμα των Παγίων Δαπανών, έως τις 30 Ιουνίου 2022.

3ον. Επεκτείνεται το Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ με την επιδότηση μέρους του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους για εργαζόμενους, έως τις 31 Μαρτίου 2022.

4ον. Παρατείνονται, όπως συζητάμε αυτές τις ημέρες στη Βουλή, οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για αγαθά που χρησιμοποιούνται στην αιμοκάθαρση, καθώς και στα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής για την προστασία από ιούς, έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Επίσης, παρατείνεται η αναστολή της υποχρέωσης των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης να καταβάλλουν στο Δημόσιο το 5% των νοσηλειών που εισπράττουν, έως τις 30 Ιουνίου 2022.

5ον. Από το 2022 και για 3 έτη, επιλεγμένες δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό έως 100%.

