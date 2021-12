Κοινωνία

Θύματα διαδικτυακής διαπόμπευσης στον ΑΝΤ1: Μιλήστε, μην φοβάστε!

Το μήνυμά τους στέλνουν δύο γυναίκες που τράβηξαν τα πάνδεινα ως θύματα σεξουαλικής διαπόμπευσης.

Είδαν τους εαυτούς να πρωταγωνιστούν σε ροζ βίντεο τα οποία αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο χωρίς να το γνωρίζουν οι ίδιες. Μία 48χρονη και μία 22χρονη βρίσκουν την δύναμη και στέλνουν μήνυμα σε όλες τις γυναίκες να μην σωπάσουν και να μιλήσουν……

«Το λάθος ήταν που τον εμπιστεύτηκα. Πάνω στην παρόρμηση ότι θα το διαγράψει στην πορεία και δεν θα δημοσιευτεί. Εμπιστεύτηκα τον λάθος άνθρωπο», λέει η 48χρονη Κατερίνα, που έζησε τον εφιάλτη για περίπου δύο χρόνια, όταν ο 46χρονος, με τον οποίο είχε συνάψει περιστασιακή σχέση, ανήρτησε δύο ροζ βίντεο στο διαδίκτυο, χωρίς να το γνωρίζει η ίδια. Φίλοι της που την αναγνώρισαν, δίστασαν αρκετά μέχρι να της το πουν.

«Έχω σκοπό να το φτάσω μέχρι τέλους, να μη φοβούνται οι γυναίκες, οποιαδήποτε βρίσκεται στη δική μου θέση να επικοινωνήσει μαζί μου, να την στηρίξω, να ενωθούμε όλες και όλοι όσοι είναι θύματα τους ηλεκτρονικού εγκλήματος», δηλώνει σήμερα.

Έκανε την δική της έρευνα για να βρει την άκρη του νήματος, παρότι βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση μετά τη διαρροή του υλικού. Το χειρότερο, όπως λέει, είναι η ντροπή που νιώθει και δεν της επιτρέπει να επισκεφθεί τους δικούς της ανθρώπους.

«Πισώπλατες μαχαιριές, στήριξη δεν υπάρχει στα θύματα… Μήπως το ήθελε και αυτή; Δεν συνήνεσα να με διαπομπεύσεις να με ξεφτιλίσεις, να βγάλετε χρήματα εις βάρος μου… Πολλές διαφημίσεις πολύ βρώμικος κόλπος», συμπληρώνει.

Η υπόθεση με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο της ξύπνησε άσχημες μνήμες και στέλνει μήνυμα αλληλεγγύης στη γυναίκα που έπεσε θύμα του.

«Να αγωνιστεί να τρέξει να συνεργαστεί με το ηλεκτρονικό έγκλημα, να μην τον αφήσει ατιμώρητο θύτη. Έκανα πολλή δική μου έρευνα. Είναι πολύ ψυχοφθόρο να ψάχνεις να βρεις τον εαυτό σου σε αυτά….να υπάρξει δικαιοσύνη θα έχει φθορές μεγάλες γι’ αυτή την κοπέλα, δεν είχε παρουσιαστεί, ούτε στο αυτόφωρο ούτε στη δίκη……», αναφέρει.

Στον 46χρονο πρώην σύντροφο της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 15 μηνών, με τριετή αναστολή και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

«Πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Να τροποποιηθεί το άρθρο και να γίνει κακουργηματικού χαρακτήρα. Δεν φταίει το δικαστήριο. Είναι ποινή χαμηλή γιατί δεν μπορεί να επιβάλλει μεγάλη ποινή», σημειώνει ο δικηγόρος της Κατερίνας, Αστέριος Πλάτσικος.

Η 22χρονη Αρετή Παληού, περιέγραψε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», τον εφιάλτη που ζει από την ηλικία των 14 ετών.

«Στα 12 μου μια θεία μου, μου γνώρισε τον τότε εραστή της»…«Στα 14 μου με κακοποίησε σεξουαλικά. Με έπεισε ότι η οικογένειά μου δεν με αγαπάει και με έστρεψε εναντίον της», περιέγραψε και όπως εξιστόρησε η νεαρή κοπέλα, από το 2017 ο άνθρωπος που της κατέστρεψε την παιδική ηλικία, αναρτά γυμνές φωτογραφίες της.

«Δεν μπορώ να αποδείξω ότι είναι αυτός γιατί τις έχει ανεβάσει με ψευδώνυμο»

«Πριν από κάθε δίκη αναρτώνται ξανά φωτογραφίες μου και με απειλούν ότι αν δεν τους στείλω κι άλλες θα τις στείλουν στην οικογένεια μου και τους φίλους μου, πράγμα που έχει γίνει».

Το μόνο που ζητούν, η Κατερίνα, η Αρέτη και οι υπόλοιπες γυναίκες, που έχουν πέσει θύματα διαδικτυακού διασυρμού είναι….δικαιοσύνη.





