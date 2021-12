Οικονομία

Βουλή: Ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του 2022

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με 158 ψήφους “υπέρ” και 142 “κατά” ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός στη Βουλή.

Με 158 ψήφους υπέρ, έναντι 142 κατά, κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, μετά από ονομαστική ψηφοφορία, ο κρατικός προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2022, ενώ με ισχυρή πλειοψηφία υπερψηφίστηκαν οι αμυντικές δαπάνες και τα έξοδα της προεδρίας.

Ισχυρή πλειοψηφία καταγράφηκε στις δαπάνες του Εθνικής 'Αμυνας τις οποίες υπερψήφισαν 191 βουλευτές ενώ καταψήφισαν 109 βουλευτές .

Ευρύτερη πλειοψηφία καταγράφηκε και στα έξοδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, με 263 «ναι» και «37» όχι» ενώ τα έξοδα της προεδρίας της κυβέρνησης υπερψηφίστηκαν με 160 ψήφους υπέρ έναντι 140 κατά.

Να σημειωθεί ότι η ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού είθισται να χαρακτηρίζεται ως παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς τη κυβέρνηση.

Κατά την πενθήμερη συζήτηση του, όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας η Ολομέλεια συνεδρίασε 61 ώρες, ενώ πήραν το λόγο συνολικά 225 βουλευτές.

Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται , 6 γενικοί και 12 ειδικοί εισηγητές , έξι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι , 36 μέλη της κυβέρνησης και οι έξι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων.

Νέα μέτρα στήριξης

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός κλείνοντας την συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό εξήγγειλε τρία άμεσα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, επιχειρήσεων και αγροτών έναντι της ενεργειακής κρίσης καθώς και την αύξηση του κατώτατου μισθού εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022.

Αυτά είναι:

1. Πρόσθετη αύξηση της κρατικής ενίσχυσης στα τιμολόγια του ρεύματος για τον μήνα Δεκέμβριο. Και αντίστοιχα στα κοινωνικά τιμολόγια για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

2. Αύξηση της έκπτωσης στους λογαριασμούς φυσικού αερίου κατά 40% τον μήνα Δεκέμβριο.

3. Κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους της επιβάρυνσης από τη ρήτρα αναπροσαρμογής στα αγροτικά τιμολόγια ενέργειας από Αύγουστο έως Δεκέμβριο.

Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε ακόμη ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε χαμηλοσυνταξιούχους και άτομα με αναπηρία. Στο ίδιο πλαίσιο, o υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας εξήγγειλε πέντε νέα μέτρα, μεταξύ των οποίων και η μετάθεση της έναρξης αποπληρωμής της επιστρεπτέας προκαταβολής στο τέλος Ιουνίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: Σεισμός στο Μπέργκαμο

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Ανδρουλάκης: ο προϋπολογισμός δεν ρεαλιστικός