Νέα μέτρα στα ταξίδια από σήμερα: Τι αλλάζει για όσους θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα

Σε ισχύ από σήμερα νέοι περιορισμοί για την είσοδο ταξιδιωτών στη χώρα. Τι ισχύει με τα τεστ.

Νέοι περιορισμοί για την είσοδο ταξιδιωτών στη χώρα τέθηκαν σε εφαρμογή από τις 6 σήμερα το πρωί και οι οποίοι θα ισχύσουν έως και τις 10 Ιανουαρίου.

Με τις νέες ρυθμίσεις πλέον προβλέπεται ότι για την είσοδο στη χώρα είναι απαραίτητη η διενέργεια PCR (μοριακού) τεστ ανίχνευσης κορονοϊού 72 ωρών ή rapid test 24 ωρών.

Ο έλεγχος του ταξιδιώτη πριν από την επιβίβασή του είναι ευθύνη των αεροπορικών, ναυτιλιακών, σιδηροδρομικών εταιρειών, όπως και των εταιρειών οδικών μεταφορών. Οι εταιρείες πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι ο ταξιδιώτης φέρει όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, οι ταξιδιώτες προς την Ελλάδα που διαγιγνώσκονται θετικοί στον κορονοϊό:

-υπόκεινται σε προσωρινό περιορισμό, κατ' οίκον ή σε κατάλληλο τόπο προσωρινής διαμονής που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες αρχές, για δέκα ημέρες,

-ενώ όσοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό προ δεκατεσσάρων ημερών και διαγιγνώσκονται θετικοί, τίθενται σε προσωρινό περιορισμό επτά ημερών.

Λόγω της νέας μετάλλαξης περιορίζονται προσωρινά οι θαλάσσιες συνδέσεις με την Τουρκία, ενώ μειώνεται η πληρότητα στα πλοία που εκτελούν τα δρομολόγια Ελλάδα-Ιταλία και Ελλάδα-Αλβανία.

