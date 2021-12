Life

Σκοπιά Φαρσάλων: Οι σέξι αγρότες “ξαναχτυπούν” με νέο ημερολόγιο… (εικόνες)

Για ακόμη μια χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκοπιάς Φαρσάλων, έρχεται να “ταράξει” τα νερά και να καυτηριάσει την εποχή, με τον δικό του μοναδικό τρόπο, μέσω του νέου τους ημερολογίου για το έτος 2022.

Κυκλοφορεί το 4ο κατά σειρά ημερολόγιο του συλλόγου, σε μια προσεγμένη δουλειά, με την ματιά του φωτογράφου Ηλία Καπετανάκη, όπου σατιρίζει την σύγχρονη κοινωνία, πλην όμως, μας θυμίζει και την σχέση των ανθρώπων με τα ζώα και τη φύση.

Η Σκοπιά είναι ημιορεινό χωριό χτισμένο σε υψόμετρο 480 μέτρων, σε ένα από τα νοτιότερα χωριά του νομού Λάρισας στον Δήμο Φαρσάλων. Οι κάτοικοί του, ασχολούνται κυρίως, με την γεωργία και την κτηνοτροφία.

Στο ημερολόγιο τον πρώτο μήνα του χρόνου τον Ιανουάριο υπάρχει “η μαεστρία των αμνών”, όπου ο Γιάννης Κεραμίδας (κτηνοτρόφος στο επάγγελμα) παριστάνει ένα μαέστρο με τα πρόβατα του σε ένα στάβλο.

Τον Φεβρουάριο ο Θανάσης Τσούτσος και ο Σωτήρης Καραπέτσας (γεωργοί), έχουν στήσει ένα απολαυστικό δείπνο μέσα σε ένα στάβλο γεμάτο με δέματα, με τον ένα να τρώει σανό σε ένα πιάτο και τον άλλον να του σερβίρει σαμπάνια.

Τον πρώτο μήνα της Άνοιξης τον Μάρτιο, η όμορφη influencer του χωριού, Νεκταρία Καραπέτσα (λογίστρια), φωτογραφίζεται στο ειδυλλιακό σκηνικό του ποταμού Ενιπέα, ενημερώνοντας του ακόλουθούς της (followers), ενώ νωρίτερα στην πραγματική της ζωή, έπλενε στην σκάφη τα ρούχα.

Τον Απρίλιο ο Σωτήρης Καραπέτσας (κτηνοτρόφος) παίζει μελωδίες και χαλαρώνει το κοπάδι του, με τις γαλήνιες μουσικές του.

Η τηλεργασία μπήκε στις ζωές μας το τελευταίο διάστημα, δεν θα μπορούσε να λείπει και από το χωριό. Για τον μήνα Μάιο, ο Γιώργος Πατσαρούχας (γεωργός), χαλαρώνει στο καθαρό αεράκι ντυμένος παραδοσιακά, αλλά με μοντέρνο στυλ, και βρίσκεται καλωδιωμένος σε τηλεδιάσκεψη.

Τον Ιούνιο ο Νίκος Κεραμίδας (γεωργός), κάθεται στο θρόνο του, ως ένας Βασιλιάς της λάσπης.

Ο Θεός Πάνας, ο προστάτης της Πανίδας έχει την τιμητική του τον μήνα Ιούλιο. Ο Ηλίας Τσούτσος (κτηνοτρόφος) ερμηνεύει την σχέση που έχουν οι κτηνοτρόφοι με τα κοπάδια τους, δηλαδή ότι οι άνθρωπο γίνονται ένα με τα ζώα τους, ένα με την φύση.

Τον Αύγουστο ο Σωτήρης Δ. Καραπέτσας (κτηνοτρόφος), χαλαρώνει μετά από μια κουραστική ημέρα που είχε στα ζώα, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι.

Δεν κοιμόμαστε αρκετά και αυτό μας σκοτώνει. Τον Σεπτέμβριο ο Κωνσταντίνος Πολύζος και η Ισμήνη Νταρανά (γεωργοί), μας δείχνουν μια άλλη συνήθεια…όπου στο χωριό όλοι κοιμούνται με τις κότες.

Άμα δεν σπάσεις αυγά λένε, ομελέτα δεν τρώς. Τον μήνα Οκτώβριο, ο Βάιος Βλαχάκης (γεωργοκτηνοτρόφος), ως άλλος μεγάλος τενίστας της Σκοπιάς, το κάνει πράξη και λιώνει στην προπόνηση, προετοιμάζοντας τον εαυτό του για το επόμενο Ρολάν Γκαρός.

Οι μήνες Νοέμβριος και Δεκέμβριος περιγράφουν την εικόνα των σχολείων στα χωριά, όπου ο δάσκαλος Σπύρος Χαρμαντζής (κτηνοτρόφος), ξέμεινε από μαθητές λόγω της αστυφιλίας, και διδάσκει…στα προβατάκια του.

Για την νέα ειδική έκδοση του ημερολογίου, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου και Πρόεδρος Κοινότητας Σκοπίας, Ηλίας Τσούτσος αναφέρει στην “Ε” τα εξής: "Κυκλοφορεί το 4ο κατά σειρά ημερολόγιο και συναρπάζει, όχι άδικα, είναι μια πολύ όμορφη και διαφορετική "δουλειά" από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Αυτό το ημερολόγιο έχει τη ματιά του φωτογράφου Ηλία Καπετανάκη, ο χαρακτήρας του ημερολογίου είναι κυρίως σατιρικός. Σατιρίζει την σύγχρονη κοινωνία, πλην όμως μας θυμίζει και την σχέση των ανθρώπων με τα ζώα και τη φύση. Σε αυτές τις δύσκολες μέρες που ζούμε όλοι μας ας φέρουμε έστω και για λίγο το χαμόγελο στα χείλη των ανθρώπων".

Στο ημερολόγιο συμμετέχουν 13 άτομα συνολικά, εκ των οποίων οι 3 κοπέλες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το βρουν μέσα από την σελίδα του συλλόγου "Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Σκοπιάς" όπως επίσης και σε σημεία πώλησης που θα αναρτηθούν σύντομα στην σελίδα τους.

Πηγή: Εφημερίδα Ελευθερία – ifarsala.gr

