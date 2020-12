Life

“Εκρηκτικό” ημερολόγιο με αγρότες και αγρότισσες από την Σκοπιά Φαρσάλων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποζάρουν και φωτογραφίζονται ενώ κάνουν τις καθημερινές δουλειές στα χωράφια.

Οι αγρότες από τη Σκοπιά Φαρσάλων “ξαναχτυπούν”! Μετά από την απουσία ενός έτους, επανέρχονται με ένα νέο πιο “εκρηκτικό” ημερολόγιο του Πολιτιστικού Συλλόγου, επιδιώκοντας να ταράξουν για ακόμη μια φορά τα νερά, συμπεριλαμβάνοντας φέτος και αγρότισσες στο νέο τους εγχείρημα.

Στην νέα σύλληψη για το έτος 2021, φιλοξενούνται και τα κορίτσια του χωριού, στο νέο αγροτικό ημερολόγιο, πλαισιώνοντας τα αγόρια. Ποζάρουν και φωτογραφίζονται, στις καθημερινές δουλειές στα χωράφια, με διαφορετικές λήψεις και χρώματα ανάλογα την εποχή. Έτσι, εμφανίζονται ταΐζοντας τα ζώα στο στάβλο και στην ύπαιθρο, αρμέγοντας παραδοσιακά με τα χέρια αλλά και σύγχρονα με αρμεκτήριο, σκαλίζοντας τα βαμβάκια και τραβώντας τα λάστιχα για το πότισμα, φορτώνοντας μπάλες με άχυρο για τα ζώα, μαζεύοντας τις ρώγες από το αμπέλια τα καρύδια από τα δέντρα ή σπέρνοντας ξανά την γη για την νέα καλλιεργητική χρονιά.

Στο τιμόνι της ιδέας και της επιμέλειας του νέου εγχειρήματος, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκοπιάς Ηλίας Τσούτσος, ο οποίος αναφέρει ότι: “Πρόκειται για το νέο μας ημερολόγιο για το 2021, το οποίο αποτελείται από παιδιά του χωριού μας, από 10 αγόρια και 4 κορίτσια, ποζάροντας σε καθημερινές εργασίες καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, έτσι ώστε να στρέψουμε τον κόσμο πίσω στα χωριά μας, να αποκτήσουν ξανά την παλιά αίγλη που έχουν χάσει”. Ο Ηλίας εκτός από πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου είναι και πρόεδρος του κτηνοτροφικού, αλλά και της Κοινότητας του χωριού μετά από τις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές και φιλοδοξεί με την παρέα του, να αναγεννήσει το χωριό.

Στο ημερολόγιο διασταυρώνεται το παρελθόν με το παρόν και τη νέα γενιά να αναλαμβάνει ρόλο πρωταγωνιστή, σε μία δύσκολη εποχή και μία χρονιά που τελειώνει με όχι και τις καλύτερες αναμνήσεις, προσδοκώντας όμως από την νέα και την ελπίδα να φέρει πίσω ότι στέρησε η προηγούμενη.

*Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το παραγγείλουν από την σελίδα του συλλόγου στο Facebook με την ονομασία: Πολιτιστικός Σύλλογος Σκοπιάς.

ΠΗΓΗ: i_farsala