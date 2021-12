Κοινωνία

Άγρια καταδίωξη με πυροβολισμούς και τραυματία

Σκηνές φαρ ουέστ διαδραματίστηκαν τα ξημερώματα από το Μενίδι, την Εθνική Αθηνών – Κορίνθου και την Ελευσίνα.

Άγρια καταδίωξη οχήματος στο οποίο επέβαιναν δύο κακοποιοί, που μετέφεραν ένα δέμα με ηρωίνη, εξελίχθηκε τα ξημερώματα στην εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου, ενώ τραυματίστηκε ελαφρά ο ένας από πυρά αστυνομικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων από αστυνομικές πηγές, η Δίωξη Ναρκωτικών Αττικής είχε την πληροφορία ότι τα συγκεκριμένα άτομα διακινούσαν ηρωίνη, με έδρα το Μενίδι.

Αστυνομικοί της Υπηρεσίας και της ΟΠΚΕ παρακολουθούσαν τα ξημερώματα το όχημα των δραστών. Οι τελευταίοι μόλις αντιλήφθηκαν τους αστυνομικούς, στο ύψος της Ελευσίνας, ανέπτυξαν ιλιγγιώδη ταχύτητα και σε κάποιο σημείο βγήκαν από την εθνική οδό και μπήκαν στη Νέα Πέραμο. Στη συνέχεια ξαναμπήκαν στην εθνική οδό, με κατεύθυνση προς Αθήνα και έσπασαν τις μπάρες των διοδίων στην Ελευσίνα. Αστυνομικοί στην προσπάθειά τους να τους ακινητοποιήσουν πυροβόλησαν με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο ένας, ενώ το όχημα έπεσε πάνω σε προστατευτικό διάζωμα και ακινητοποιήθηκε, ενώ συνελήφθησαν και οι δύο κακοποιοί.

Σημειώνεται, ότι κατά την διάρκεια της καταδίωξης πέταξαν στο δρόμο ένα δέμα που περιείχε, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ηρωίνη βάρους 1 κιλού και 710 γραμμαρίων.

Οι δύο κακοποιοί, που πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, είναι σεσημασμένοι για διάφορα αδικήματα.

