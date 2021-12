Πολιτική

ΕΛ.ΑΣ.: Παραλαβή 113 νέων περιπολικών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα νέα περιπολικά παρέλαβε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, προαναγγέλλοντας αυξημένους ελέγχους ενόψει των εορτών.

Στην παράδοση 113 νέων περιπολικών που εντάσσονται στον στόλο της Άμεσης Δράσης σε Αττική και Θεσσαλονίκη, παρέστη σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο Μαρκόπουλο. Το κόστος αγοράς των περιπολικών καλύφθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Ο υπουργός ανέφερε ότι τα νέα οχήματα θα διατεθούν για την Άμεση Δράση Αττικής και Θεσσαλονίκης, ενώ έκανε ειδική αναφορά στα περιστατικά των αστυνομικών που έσωσαν τη γυναίκα από βέβαιη δολοφονία στην Θεσσαλονίκη και στις συλλήψεις κατά την διάρκεια της επιχείρησης στο Ζεφύρι, αλλά και για τους 10.000 αστυνομικούς που θα πραγματοποιούν σαρωτικούς ελέγχους τις μέρες των εορτών, για την ασφάλεια και τα μέτρα για τον κορονοϊό.

Η παραλαβή των νέων περιπολικών έγινε παρουσία του γενικού γραμματέα Δημόσιας Τάξης Κωνσταντίνου Τσουβάλα και του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη.

Ο κ. Θεοδωρικάκος όσον αφορά στην παραλαβή των νέων οχημάτων δήλωσε: «Σήμερα η Ελληνική Αστυνομία παραλαμβάνει άλλα 113 περιπολικά, τα οποία θα διατεθούν στην Άμεση Δράση, στο λεκανοπέδιο Αττικής και στη Θεσσαλονίκη. Θα βοηθήσουν τους αστυνομικούς μας να κάνουν ακόμα καλύτερα τη δουλειά τους, όπως έγινε τις τελευταίες ημέρες με τους τέσσερις αστυνομικούς που έσωσαν μία γυναίκα την τελευταία στιγμή στη Θεσσαλονίκη και με τη σύλληψη οκτώ ατόμων για ναρκωτικά στο Ζεφύρι και στα Λιόσια. Υπάρχουν και δεκάδες άλλες περιπτώσεις σ' όλη τη χώρα που αποδεικνύουν ότι η Ελληνική Αστυνομία είναι εδώ για την ασφάλεια όλων των πολιτών».

Στο Μαρκόπουλο παραλάβαμε επιπλέον 113 περιπολικά που θα διατεθούν στην Άμεση Δράση,στην Αττική & στη Θεσσαλονίκη.Ενισχύουμε την ασφάλεια σε όλες τις γειτονιές, σε όλη την επικράτεια.Τις γιορτινές ημέρες 10.000 αστυνομικοί θα συνδράμουν στην εφαρμογή των μέτρων για την πανδημία. pic.twitter.com/hBV0ef0Zev — Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) December 20, 2021

Για τα μέτρα κατά την εορταστική περίοδο σχετικά με την τήρηση των μέτρων προστασίας κατά του covid- 19, ο υπουργός Προστασίας, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Τις επόμενες ημέρες θα γίνουν πολύ πιο ισχυρά τα μέτρα ασφαλείας για τους πολίτες καθώς πλησιάζουμε στις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. 10.000 αστυνομικοί, άνδρες και γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας θα είναι εδώ για να συνδράμουν στα μέτρα τάξης και ασφάλειας και ασφαλώς στα μέτρα προφύλαξης για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Ας τους διευκολύνουμε να κάνουν τη δουλειά τους. Ας πάρουμε κι εμείς μέτρα για την υγεία όλων μας ας τηρήσουμε τα μέτρα που μας ζητάει η πολιτεία».





Ειδήσεις σήμερα:

Νέο Ηράκλειο: Νεκρός από φωτιά σε διαμέρισμα

Κορονοϊός – Βόλος: Πέθανε 33χρονη



Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: Νέα μέτρα για την πανδημία, αποκλείεται γενικό lockdown (βίντεο)