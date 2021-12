Πολιτική

Στο Αρχηγείο του Λιμενικού η Σακελλαροπούλου – Η επικοινωνία με την Κω

Στο υπουργείο Ναυτιλίας βρέθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπου ενημερώθηκε για την αποστολή του, ευχόμενη καλές γιορτές.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, επισκέφθηκε, νωρίτερα σήμερα, το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αφού κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο πεσόντων στελεχών του Σώματος, ενημερώθηκε για το έργο και την αποστολή του.

Στη συνέχεια, η κ. Σακελλαροπούλου μετέβη στο Κέντρο Παρακολούθησης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας και στα επιχειρησιακά κέντρα και είχε τηλεφωνική επικοινωνία με σκάφος που επιχειρεί σε περιοχή της Κω. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχήθηκε στον κυβερνήτη και το πλήρωμα καλές γιορτές και καλή δύναμη στη σημαντική αποστολή τους.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή της, η κ. Σακελλαροπούλου δήλωσε περήφανη για το Λιμενικό μας, που αντεπεξέρχεται με απόλυτη επιτυχία στη δύσκολη αποστολή του, να ελέγχει τις θάλασσές μας και τα θαλάσσια σύνορα της χώρας, να διασώζει ανθρώπινες ζωές και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά κάθε πρόκληση και απειλή.

Ειδικότερα, σε δήλωσή της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε:

«Επισκέφθηκα το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ενημερώθηκα για το έργο και την αποστολή του Σώματος. Είχα. επίσης, την ευκαιρία να συνομιλήσω τηλεφωνικά με τον κυβερνήτη πλωτού μέσου παραμεθορίου περιοχής και να τον συγχαρώ για την άψογη εκτέλεση των καθηκόντων του, καθώς και των συναδέλφων του, ακόμη και με τις πιο δυσμενείς συνθήκες.

Eίμαστε περήφανοι για το Λιμενικό μας, που αντεπεξέρχεται με απόλυτη επιτυχία στη δύσκολη αποστολή του, να ελέγχει τις θάλασσές μας και τα θαλάσσια σύνορα της χώρας, να διασώζει ανθρώπινες ζωές και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά κάθε πρόκληση και απειλή. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα σε όλους».

Στο περιθώριο της επίσκεψής της, η κ. Σακελλαροπούλου συναντήθηκε με παιδιά και μέλη του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η Αργώ», στο χριστουγεννιάτικο bazaar τους, που φιλοξενείται στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

