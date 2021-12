Life

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Εισαγγελική έρευνα για νέο ροζ βίντεο

Νέα έρευνα σε βάρος του παρουσιαστή από την Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Οι νέες καταγγελίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για τον τηλεπαρουσιαστή Στάθη Παναγιωτόπουλο προκάλεσαν την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Μετά την αρχική αποκάλυψη ότι ο γνωστός παρουσιαστής δημοσιοποίησε υλικό ερωτικού περιεχομένου με πρώην σύντροφό του, εν αγνοία της, ακολούθησαν ανάλογες καταγγελίες κι από άλλες γυναίκες.

Αυτές καλείται τώρα να διερευνήσει η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ύστερα από παραγγελία που έδωσε εισαγγελέας πρωτοδικών. Είχε προηγηθεί σχετική εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράβασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, το αδίκημα που ερευνάται, εάν τελέστηκε, είναι αυτό της ανακοίνωσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου.

