Σεισμόπληκτοι - Arogi.gr: άνοιξε η πλατφόρμα για πληγέντες σε Σάμο και Ελασσόνα

Οι σεισμόπληκτοι σε Σάμο και Θεσσαλία θα έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν κρατικής αρωγής για τις οικίες τους.

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, με την έκδοση σχετικής απόφασης (ΦΕΚ 5950/B/16-12-2021), προχώρησε στην ενεργοποίηση του μέτρου χορήγησης πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής για τη στήριξη των πληγέντων από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 στη Σάμο και από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 στη Θεσσαλία.

Ειδικότερα, το Οικονομικό Επιτελείο, με τη συμβολή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ανακοινώνει ότι ξεκίνησε, από την περασμένη Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου, η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο ως άνω μέτρο στήριξης.

Μέσω της πλατφόρμας, οι ιδιοκτήτες ακινήτου που επλήγη από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 στη Σάμο ή από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 στη Θεσσαλία, μπορούν να υποβάλουν αίτηση, προκειμένου να τους χορηγηθεί έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ως πρώτη αρωγή έναντι της στεγαστικής συνδρομής από το Υπουργείο Οικονομικών.

Πιο αναλυτικά, οι πληγέντες από τους εν λόγω σεισμούς συμπολίτες μας μπορούν, μέσω της υποβολής μίας ενιαίας αίτησης, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, να ζητήσουν ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι της στεγαστικής συνδρομής,

είτε για κτίριο επαγγελματικής χρήσης για το οποίο υπέβαλε ή πρόκειται να υποβάλει αίτηση χορήγησης στεγαστικής συνδρομής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./26169/Α325/2020 (Β΄ 5293), καθώς και την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6350/ Α325/2021 (Β΄ 964) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για έκαστο συμβάν

είτε για την κύρια κατοικία, εφόσον υπέβαλε ή πρόκειται να υποβάλει για αυτή αίτηση χορήγησης στεγαστικής συνδρομής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/Α325/2020 (Β΄ 5293) ή στην υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6350/Α325/2021 (Β΄ 964) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Συνεπώς, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί για μέχρι ένα ακίνητο ανά περιοχή και ειδικότερα για το ακίνητο για το οποίο έχει υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθεί αίτηση για στεγαστική συνδρομή στο αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Εφόσον πρόκειται για κατοικία, η αίτηση μπορεί να αφορά μία κατοικία, την κύρια κατοικία, και εφόσον έχει υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθεί σχετική αίτηση για στεγαστική συνδρομή στο αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση έναντι στεγαστικής συνδρομής δεν χορηγείται στις περιπτώσεις που έχει ήδη εγκριθεί η χορήγηση στεγαστικής συνδρομής από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Το ύψος της ενίσχυσης φθάνει έως και τις 14.000 ευρώ για στεγαστική συνδρομή, σε ιδιοκτήτες κτιρίου που επλήγη από τους ως άνω σεισμούς, ανάλογα με τη σοβαρότητα των βλαβών.

Κατά την αίτηση, προσυμπληρώνονται τα ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές του άρθρου 1 που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 ή τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 (ενδεικτικά ΑΤΑΚ, περιγραφικά στοιχεία ακινήτου, ποσοστό συνιδιοκτησίας, εμπράγματο δικαίωμα) από την τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί από την τελευταία δήλωση Ε9 και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2. Σε περίπτωση που το ακίνητο συντίθεται από επιμέρους ΑΤΑΚ, ο αιτών επιλέγει εκείνους τους ΑΤΑΚ που συνθέτουν το ακίνητο.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη 14η Ιανουαρίου 2022.

Επισημαίνεται ότι:

Για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων, οι δικαιούχοι χρειάζεται να έχουν δηλώσει τον τραπεζικό λογαριασμό τους (IBAN) στο myAADE (myaade.gov.gr).

Η αίτηση εκδίδεται σε αρχείο pdf με QR code, ώστε να επιβεβαιώνεται άμεσα η εγκυρότητά της.

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών αποδεικνύουν έμπρακτα, για ακόμη μια φορά, ότι αξιολογούν τις ανάγκες και ανταποκρίνονται με νέα μέτρα, όπου απαιτείται. Με γνώμονα την ταχύτερη και μεγαλύτερη δυνατή ανακούφιση των πληγέντων, προωθείται η απαραίτητη στήριξη στις περιοχές που έχουν υποστεί καταστροφικούς σεισμούς.

