Πολιτική

Κορονοϊός – Ζαχαριάδης: Τηλεργασία στον δημόσιο τομέα

Το αίτημα του τομεάρχη Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εσωτερικών.

Μέσω μίας ανακοίνωσης η οποία απευθύνεται στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, ζητεί την εφαρμογή τηλεργασίας ο τομεάρχης Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, κατηγορώντας την κυβέρνηση για την πολιτική που εφαρμόζει στην πανδημία.

«Η πανδημία του covid 19 βρίσκεται εκτός ελέγχου. Η μετάλλαξη «Ο» έχει κινητοποιήσει τις κυβερνήσεις των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών οι οποίες λαμβάνουν έκτακτα μέτρα. Δυστυχώς η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αρνείται να κάνει ακόμη και τα αυτονόητα, έχοντας ρίξει προ πολλού λευκή πετσέτα στη διαχείριση της πανδημίας.

Πολύ καιρό πριν, κάλεσα τον υπουργό Εσωτερικών Μ. Βορίδη να εφαρμόσει την τηλεργασία στο δημόσιο τομέα (και για όσο διάστημα η πανδημία βρίσκεται σε έξαρση). Τον κάλεσα να προχωρήσει άμεσα σε ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει στην μείωση του συνωστισμού στους χώρους εργασίας και στα ΜΜΜ. Του απηύθυνα ειλικρινή έκκληση να συνεργαστούμε για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Δυστυχώς το αρνήθηκε εμφατικά», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Κώστας Ζαχαριάδης και συνεχίζει καταλήγοντας:

«Οι πληροφορίες που φτάνουν σε γνώση μας αναφέρουν ότι η κατάσταση στις δημόσιες υπηρεσίες είναι άκρως προβληματική. Υπάρχουν φορείς του Δημοσίου που δεν εφαρμόζουν καθόλου την τηλεργασία με αποτέλεσμα να στοιβάζονται υπάλληλοι και πολίτες σε γραφεία λίγων τετραγωνικών. Υπάρχουν φορείς που αρνούνται τη σχετική δυνατότητα ακόμη και σε υπαλλήλους με σοβαρά προβλήματα υγείας που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου.

Γιατί κ. Μητσοτάκη και κ. Βορίδη αρνείστε τα αυτονόητα;

Γιατί δεν εφαρμόζετε ένα μέτρο που αποδεδειγμένα θα βοηθήσει στην αποκλιμάκωση της κατάστασης και δεν έχει ιδιαίτερο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό;

Γιατί δεν προστατεύετε τους συμπολίτες μας που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου;

Καθημερινά χάνουμε δεκάδες συμπολίτες μας, πολλοί εκ των οποίων πεθαίνουν αβοήθητοι πρόχειρα διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Το ΕΣΥ στενάζει. Τι περιμένετε;

Δεν ενισχύετε το ΕΣΥ, δεν λαμβάνετε μέτρα για την αποσυμφόρηση των σχολείων και των ΜΜΜ, πράξτε τουλάχιστον τα αυτονόητα:

Εφαρμόστε την τηλεργασία τώρα!».

