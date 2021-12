Κοινωνία

Ζάππειο: ανήλικοι έκλεψαν ανήλικο με… ραντεβού στο Instagram

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως φέρεται να έγινε το περιστατικό, που οδήγησε στην σύλληψη, μεταξύ άλλων, ενός 13χρονου...

Ακόμη ένα ανησυχητικό περιστατικό ληστείας με θύμα και θύτες ανήλικους έγινε το βράδυ της Κυριακής, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ένας 15χρονος δέχθηκε επίθεση στο Ζάππειο από τρεις ανήλικους, ηλικίας 13, 14 και 15 ετών.

Μάλιστα, το θύμα φέρεται να έκλεισε μέσω διαδικτύου και δη μέσω του Instagram ραντεβού με τους δράστες., στο Ζάππειο. Όταν συναντήθηκαν, οι τρεις ανήλικοι ζήτησαν από τον 15χρονο το κινητό του τηλέφωνο. Εκείνος αντέδρασε και τότε τον χτύπησαν και του το πήραν με τη βία, μαζί με το καπέλο που φορούσε στο κεφάλι και άρχισαν να τρέχουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ραντεβού των ανηλίκων κλείστηκε μέσω Instagram, καθώς φαίνεται ότι θύμα μοιραζόταν με τον έναν από τους θύτες κοινά ενδιαφέροντα που αφορούν στις μουσικές τους προτιμήσεις.

Το θύμα κάλεσε την Αστυνομία και μετά από έρευνες αντρών της Άμεσης Δράσης οι τρεις ανήλικοι δράστες εντοπίστηκαν και οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία.

Ειδήσεις σήμερα:

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ και Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνουν κάλεσμα αλληλεγγύης

Ερντογάν: Αν το θέλει ο Θεός, ο πληθωρισμός θα μειωθεί

“Fake News”: Συνέδριο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ για την παραπληροφόρηση