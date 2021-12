Life

Ο Τζο Μπάιντεν και ο “Commander”, o νέος σκύλος στον Λευκό Οίκο (βίντεο)

Βίντεο με τον τετράποδο φιλαράκο του Αμερικανού Προέδρου αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, παρουσίασε μέσω Twitter τον νεότερο ένοικο του Λευκού Οίκου, ένα κουτάβι που βαφτίστηκε “Commander”.

«Καλωσήλθες στον Λευκό Οίκο, Commander», διαβάζει κανείς κάτω από το φωτογραφικό στιγμιότυπο που μεταφορτώθηκε στον επίσημο λογαριασμό του Αμερικανού Προέδρου στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης και απαθανατίζει τον σκύλο να τρέχει με ένα μπαλάκι του τένις στο στόμα.

Βίντεο που αναρτήθηκε κατόπιν παρουσιάζει στο κοινό τον «νέο μικρό της οικογένειας Μπάιντεν». Ο σκύλος, ένας γερμανικός ποιμενικός, πλησιάζει τον Πρόεδρο κι αυτός τον χαϊδεύει λέγοντας «γεια σου φιλαράκο μου».

Στα πλάνα ο κ. Μπάιντεν εικονίζεται επίσης να πετάει το μπαλάκι του τένις, καθώς και να μπαίνει στο κτήριο της Προεδρίας κρατώντας το λουρί του κουταβιού, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Τζιλ.

Meet the newest Biden. pic.twitter.com/JHAbH53iRk — President Biden (@POTUS) December 20, 2021

Ο Αμερικανός Πρόεδρος βλέπει τη δημοτικότητά του να βρίσκεται στο ναδίρ, καθώς είναι αντιμέτωπος με πολιτικά οδοφράγματα στον λόφο του Καπιτωλίου και την αναζωπύρωση της πανδημίας κορονοϊού.

Ο Τζο και η Τζιλ Μπάιντεν μετακόμισαν στον Λευκό Οίκο με τα δύο τους σκυλιά, επίσης γερμανικούς ποιμενικούς. Ανακοίνωσαν τον Ιούνιο μέσω Twitter τον θάνατο του μεγαλύτερου, του “Champ”, στα 13 του χρόνια.

Ο νεότερος, ο “Major”, είναι ο πρώτος προεδρικός σκύλος που διασώθηκε από καταφύγιο. Όμως ο “Major”, που δάγκωσε δύο εργαζόμενους στην Προεδρία μέσα σε μερικές εβδομάδες, στάλθηκε πίσω στην πολιτεία Ντέλαγουερ, στο οικογενειακό σπίτι των Μπάιντεν, κυρίως για να περάσει εκπαίδευση.

Την άνοιξη λεγόταν πως το προεδρικό ζευγάρι θα αποκτούσε γάτα, αλλά αυτό το σχέδιο δεν προχώρησε μέχρι τώρα.

