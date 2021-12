Life

“The 2Night Show” - Αναστάσης Ροϊλός: Πώς νιώθει όταν τον χαρακτηρίζουν σνομπ; (βίντεο)

Ο ταλαντούχος ηθοποιός μιλά για τις «Άγριες Μέλισσες», εξηγεί γιατί δεν τον βλέπουμε συχνά να δίνει συνεντεύξεις, αλλά και πώς νιώθει όταν τον χαρακτηρίζουν σνομπ.

Καλεσμένος στο "The 2Night Show" βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας ο Αναστάσης Ροϊλός.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός, που υποδύεται τον Νικηφόρο Σεβαστό στις «Άγριες Μέλισσες», μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τον ρόλο και την εξέλιξη του χαρακτήρα του, στην αγαπημένη σειρά, εξηγεί γιατί δεν τον βλέπουμε συχνά να δίνει συνεντεύξεις, αλλά και πώς νιώθει όταν τον χαρακτηρίζουν σνομπ.

Εξηγώντας γιατί δεν δίνει συχνά συνεντεύξεις είπε. «Το θέμα με τις συνεντεύξεις είναι ότι αναγκαστικά πρέπει να μιλήσεις για τον εαυτό σου, άρα να ναρκισσεύεσαι λίγο με το πόσο καλός είσαι” ανέφερε ο ηθοποιός.

“Δεν μου αρέσει αυτό, μου δημιουργεί μία αποστροφή” υποστήριξε προσθέτοντας πως από την άλλη πρέπει να επικοινωνήσει και τη δουλειά του κι έτσι “είναι δίκοπο μαχαίρι”.

«Πρέπει να βγει μια είδηση, ένας τίτλος κι όλα αυτά. Δεν υπάρχει η απαραίτητη ευαισθησία όχι να προστατεύσεις αλλά να δείξεις τα πράγματα, όπως είναι. Στοχεύεις κάπου αλλού και δεν βλέπεις αυτό που έχεις μπροστά σου. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Από την άλλη δεν μένω στα κακώς κείμενα και κρίνω. Νιώθω καλά; Όχι. Φεύγω» δήλωσε ο Αναστάσης Ροϊλός.

«Στο παρελθόν μου έλεγαν συνέχεια ότι είμαι σνομπ. Τώρα έχω καιρό να το ακούσω, ίσως το λένε πίσω από την πλάτη μου. Κάποια στιγμή το ξεπέρασα. Δεν ασχολούμαι με τη γνώμη των άλλων» είπε.

