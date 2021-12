Life

“Το Πρωινό” - Revenge porn: ξεσπά η επιχειρηματίας για δημοσιογράφο - πανελίστα (βίντεο)

Τι δηλώνει για τον “πανελίστα”΄που, όπως λέει συνεχίζει να βλέπει στην τηλεόραση, ενώ εκκρεμεί η αγωγή σε βάρος του.

Διαστάσεις χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για το φαινόμενο της εκδικητικής πορνογραφίας.

Την Δευτέρα, στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας, μίλησε για υποθέσεις που έχει αναλάβει και προκαλούν αίσθηση.

Μία από αυτές αφορά δημοσιογράφο που εμφανίζεται σε πάνελ τηλεοπτικών εκπομπών, ο οποίος κατηγορείται από πρώην σύντροφό του, γνωστή επιχειρηματία της Αθήνας, πως έδωσε στον άνδρα με τον οποίο εκείνη έχει σχέση σήμερα, ροζ βίντεο με προσωπικές στιγμές της ίδιας με εκείνον (ενν τον δημοσιογράφο) από την περίοδο της σχέσης τους.

Όπως είπε ο κ. Λύτρας έχει γίνει αγωγή αποζημίωσης, ωστόσο σε ότι αφορά το ποινικό σκέλος, η υπόθεση έχει τεθεί στο αρχείο.

Την Τρίτη, μιλώντας μέσω του συνηγόρου της, στην εκπομπή «Το Πρωινό» και την Κέλλυ Χεινοπώρου, η επιχειρηματίας οργισμένη είπε πως «παρακολουθώντας τις αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών, ξαναβιώνω αυτήν την τραγική ιστορία που έζησα και εγώ. Όσο για τον θύτη της δικής μου υπόθεσης, πραγματικά αναρωτιέμαι πως είναι δυνατόν να προβάλλονται τέτοιοι άνθρωποι. Είναι τραγικό να βλέπω στην τηλεόραση αυτόν που με διέσυρε».

