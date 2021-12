Πολιτική

Κορονοϊός: Δύο δωρεάν self test σε όλους για τις γιορτές

Ο Πρωθυπουργός απέρριψε το ενδεχόμενο υποχρεωτικού rapid test στους εμβολιασμένους, κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ανατροπή του σεναρίου για υποχρεωτικό rapid test και στους εμβολιασμένους στα ρεβεγιόν Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, στο πλαίσιο των μέτρων για την αναχαίτιση της πανδημίας, σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε το μέτρο του υποχρεωτικού rapid testing και έκανε λόγο για δύο δωρεάν self test σε όλους τους πολίτες.

«Στους πολίτες, λοιπόν, απευθυνόμαστε και σήμερα, με ένα σχέδιο δύο φάσεων. Με πρώτο βήμα να περάσουμε με ασφάλεια τις γιορτές, χωρίς να παγώσει η οικονομία και η κοινωνία αλλά και χωρίς οι δραστηριότητες αυτών των ημερών να μας κοστίσουν αργότερα. Και σίγουρα αυτήν την περίοδο όπλα μας είναι τα τεστ. Όλοι, οι εμβολιασμένοι και μη, θα πρέπει να κάνουμε self test. Ενώ θα συνεχίσουν να γίνονται παντού οι διαγνωστικοί έλεγχοι από τα συνεργεία της πολιτείας» τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

«Είναι αλήθεια ότι δέχτηκα εισηγήσεις για υποχρεωτικά rapid test σε όλους για την είσοδο σε χώρους διασκέδασης. Τις απέρριψα, γιατί θεώρησα ότι ένα τέτοιο μέτρο και θα ήταν άδικο για τους εμβολιασμένους και τελικά θα ήταν πολύ δύσκολο στην εφαρμογή του. Αντί λοιπόν να επιβάλλω κάτι σε όλους, επέλεξα να εμπιστευτώ όλους. Και για αυτόν ακριβώς τον σκοπό η πολιτεία θα διαθέσει ακόμα δύο δωρεάν self test σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Με την σύσταση το μεν πρώτο να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια των γιορτών και το δεύτερο αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά. Και ζητώ από τους συμπολίτες μας να τα χρησιμοποιήσουν, ιδίως πριν από τις εορταστικές μαζικές συναθροίσεις» πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός.

Επιπλέον επεσήμανε «η δεύτερη φάση της άμυνας μας αφορά τις πρώτες εβδομάδες του 2022. Και ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας έχουμε στη διάθεσή μας ένα εύρος επιλογών, όπως η επέκταση της τηλεργασίας, οι ρυθμίσεις ωραρίων στην εστίαση και την διασκέδαση. Όχι, πάντως, αναστολή της λειτουργίας των σχολείων. Όλα όμως, το τονίζω αυτό, θα κριθούν από τα τότε δεδομένα. Καμία απόφαση δεν έχει ακόμα ληφθεί».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, εξέφρασε ενστάσεις για υποχρεωτικό rapid test σε εμβολιασμένους, μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1. Όπως είπε, αυτό που έχει συζητηθεί είναι το δωρεάν self test, καταχωρημένο, που θα κάνουν και οι εμβολιασμένοι για την είσοδο σε χώρους εστίασης και κέντρα διασκέδασης.





