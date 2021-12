Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Θετικές νοσηλεύτριες στο νοσοκομείο της Χαλκίδας

Συναγερμός έχει σημάνει στο Νοσοομείο Χαλκίδας. Σε εξέλιξη η ιχνηλάτηση των επαφών τους.

Σε συναγερμό το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας καθώς εντοπίστηκαν θετικές στο covid 19 δύο νοσηλεύτριες. Μετά από τεστ που υποβλήθηκαν βρέθηκαν θετικές και αμέσως ξεκίνησε η ιχνηλάτηση των επαφών τους ενώ οι ίδιες έχουν τεθεί σε καραντίνα.

Δύσκολα θα είναι και τα φετινά Χριστούγεννα, καθώς η μετάλλαξη Όμικρον απλώνεται στην Ευρώπη και στη χώρα μας, προκαλώντας παγκόσμια ανησυχία. Τα νοσοκομεία εξακολουθούν να δοκιμάζονται από την υπάρχουσα μετάλλαξη Δέλτα, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν για ένα νέο πανδημικό κύμα αμέσως μετά τις γιορτές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώνει ο ΕΟΔΥ καθημερινά, οι σκληροί δείκτες -διασωληνωμένοι ασθενείς και θάνατοι- διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας πως ο εμβολιασμός αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ασφάλεια των πολιτών.

Από τα στοιχεία προκύπτει πως από τα συνολικά 3689 κρούσματα που εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα, τα 1076 καταγράφηκαν στην Αττική και τα 529 στη Θεσσαλονίκη. Στην Περιφερειακή Ενότητα χθες Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου ο Εθνικός Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε 72 νέα κρούσματα.

Σύμφωνα με το evima.gr, το νέο πλήγμα στο νοσοκομείο Χαλκίδας έρχεται την πιο δύσκολη ώρα. Με το νοσοκομείο να δίνει μάχη για να αντέξει και να μην περισσεύει κανείς.

