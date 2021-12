Πολιτική

“Fake News” Forum ΑΝΤ1 - Κυριακού: Πρωτεύον καθήκον η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του Προέδρου του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ κ. Θοδωρή Κυριακού, στο Forum που διοργάνωσε ο ΑΝΤ1 για τα Fake News.

«Βρισκόμαστε σε μία περίοδο που κυριαρχείται συχνά από μια επιδημία ψευδών ειδήσεων. Αναρτήσεις στα social media μπορούν να επηρεάσουν ακόμη και ένα εκλογικό αποτέλεσμα», ανέφερε αρχικά στο μήνυμα του ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ κ. Θοδωρής Κυριακού, στο Forum που διοργάνωσε ο ΑΝΤ1 για τα Fake News.

Παράλληλα, ο κ. Κυριακού σημείωσε ότι «η ταχύτητα του internet σήμερα επιτρέπει σε κλάσματα δευτερολέπτων την διάχυση μη διασταυρούμενων ειδήσεων σε εκατομμύρια πολίτες - θύματα των Fake News. Από την άλλη οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έχουν συμβάλει στην ενημέρωση των πολιτών και στην παροχή χρήσιμων πληροφοριών. Εχουν γίνει πολλές φορές μέσο αποκάλυψης μεγάλων σκανδάλων αλλά και μέσο αλληλοβοήθειας των πολιτών σε σημαντικές κρίσεις. Ταυτόχρονα, αυτές οι ίδιες πλατφόρμες, ορισμένες φορές, μετατρέπονται σε μέσο εκμετάλλευσης από μικρές ομάδες που παραπληροφορούν τους πολίτες και διασπείρουν θεωρίες συνωμοσίας».

«Οι Όμιλοι Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης- περισσότερο από ποτέ - πρέπει να συνεχίσουν στη θέσπιση κανόνων αξιοπιστίας, ειλικρίνειας, και διασταύρωσης της είδησης. Η ευθύνη της αντιμετώπισης της μάστιγας των Fake News και της παραπληροφόρησης είναι λοιπόν για όλους τους Ομίλους Μέσων Ενημέρωσης πρωτεύον καθήκον», υπογράμμισε ο κ. Κυριακού και πρόσθεσε:



«Στον Όμιλο Αντέννα η προτεραιότητα είναι πάντα να ενημερώνουμε αξιόπιστα, έγκαιρα και έγκυρα τους πολίτες στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιούμαστε. Να είμαστε πάντα χρήσιμοι».



«Για το λόγο αυτό πήραμε την πρωτοβουλία της διοργάνωσης του σημερινού φόρουμ για να κατατεθούν όλες οι απόψεις ειδικών, αρμοδίων και επιστημόνων, να δοθεί η ευκαιρία σε όλους να αναλύσουν και να συζητήσουν το σημαντικό φαινόμενο των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης και να προτείνουν λύσεις σε έναν ανοιχτό διεθνή διάλογο που πιστεύουμε ότι θα οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα για όλους, ώστε να αντιμετωπιστεί η επιδημία των ψευδών ειδήσεων», κατέληψε ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ κ. Θοδωρής Κυριακού.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Δύο δωρεάν self test σε όλους για τις γιορτές

Καιρός: Πού έδειξε ο υδράργυρος -12,8 βαθμούς Κελσίου

Ρόδος - 8χρονη: δίωξη στον παππού για 4 κακουργήματα