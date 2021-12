Πολιτική

“Fake News” Forum ΑΝΤ1 – Μαργαρίτης Σχοινάς: Συνευθύνη για το ξεκαθάρισμα των ψευδών ειδήσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν στο forum του ΑΝΤ1 για τα fake news.

«Πολύ συχνά αισθανόμαστε μόνοι όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες επιθέσεις, καθώς υπάρχει η άποψη πως επιθέσεις στις Βρυξέλλες και την ΕΕ δεν αφορούν ξεχωριστά τα κράτη μέλη», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς κατά την εισαγωγή του στο forum του ΑΝΤ1 για τα fake news και τόνισε πως:

«Είναι μια απειλή που δεν αφορά μόνο την ποιότητα της δημοκρατίας, αλλά έχει μια σαφέστατη γεωπολιτική διάσταση, γιατί πολλές από αυτές τις ειδήσεις έχουν σκοπό να απαξιώσουν το σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με ευθείες επιθέσεις ενάντια στις αξίες που πρεσβεύουμε».

«Υπήρχαν φαινόμενα με “ειδήσεις” για θεραπείες – θαύματα για τον κορονοϊό που είναι δήθεν διαθέσιμες και κάποιοι εδώ στις Βρυξέλλες τις κρύβουν από τον κόσμο, υπήρχαν ανισημιτικές διαστάσεις με ευθείες επιθέσεις στις εβραϊκές κοινότητες της Ευρώπης. Τα είδα όλα τα τελευταία δύο χρόνια της πανδημίας», σημείωσε ο Μαργαρίτης Σχοινάς.

«Ξεπεράσαμε και την εποχή της ευρωπαϊκής αθωότητας με όλα αυτά. Υπήρξε αντεπίθεση σε κάθε μια τέτοια επίθεση με fake news. ΄Έχουμε συγκεκριμένες ομάδες και αντεπιτιθέμεθα», είπε και κατέληξε πως:

«Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ξέρουν το περιεχόμενο των μηνυμάτων και τι κομίζουν και πρέπει να λαμβάνουν μέτρα. Αυτό δεν σημαίνει πως οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ δεν πρέπει να επιδεικνύουν την συνευθύνη τους, δεν είναι μόνο οι Αρχές και οι ρυθμιστές που πρέπει να κάνουν την δουλειά τους σε ό,τι αφορά το «ξεκαθάρισμα» των fake news»





Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Δύο δωρεάν self test σε όλους για τις γιορτές

Οικουμενικός Πατριάρχης: Έκκληση για εμβολιασμό προς τους πιστούς

Ρόδος - 8χρονη: δίωξη στον παππού για 4 κακουργήματα