“Fake News” Forum ANT1 - Λιαρέλλης: Να μην τα ισοπεδώνουμε όλα

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΑΝΤ1 και δημοσιογράφος Στρατής Λιαρέλλης στο forum του ΑΝΤ1 για τα fake news.

«Παλαιότερα, η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσιογράφων δεν διανοείτο ότι δεν θα διασταυρώσει την είδηση 3-4 φορές και ότι θα πάει στο δικαστήριο», σημείωσε εισαγωγικά ο Στρατής Λιαρέλλης, δημοσιογράφος και Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΑΝΤΕΝΝΑ.

«Θα πρέπει να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα fake news από τις μη διασταυρωμένες ειδήσεις ή από την αμέλεια, αν και υπάρχει και σε αυτά ένα μερίδιο αμέλειας», τόνισε μιλώντας στο forum του ΑΝΤ1 για τα fake news.

«Χρειάζεται να υπάρξει η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών και στα ΜΜΕ και στους ανθρώπους των ΜΜΕ. Μην ενδυναμώσουμε όσους διακινούν τα fake του διαδικτύου. Πρέπει να υπάρξει συνολικά αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και όχι μόνο στους δημοσιογράφους. Υπάρχουν και δημοσιογράφοι που έδωσαν λαβές. Τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης είχαν μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση έναντι συγκεκριμένων πχ. πολιτικών αρχηγών ή κομμάτων, αλλά η λαίλαπα του διαδικτύου τα κονιορτοποίησε», επεσήμανε ο Στρατής Λιαρέλλης στο πάνελ με τον Μαργαρίτη Σχοινά, τον Κυριάκο Πιερρακάκη, την Άρια Αγάτσα και τον Νίκο Παναγιώτου.

«Υπάρχει κίνδυνος οι ρυθμίσεις που μέλλει να υπάρξουν για την αντιμετώπιση των fake news, να χρησιμοποιηθούν ως «κερκόπορτα» για λογοκρισία.

Πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί μια σειρά νέων ανθρώπων προτιμά να μην ενημερωθεί από τα παραδοσιακά μέσα; Εκεί υπάρχουν οι ευθύνες μας. Πρέπει και τα ΜΜΕ και γενικότερα, για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο να το αντιμετωπίζουμε καθαρά και ανοιχτά και να μην “στροθοκαμηλίζουμε”, πρέπει να διαχωρίσουμε την «κουκούλα του διαδικτύου» με την λανθασμένη επιλογή ενός δημοσιογράφου και τέλος πρέπει τα ΜΜΕ να βλέπουν το ποτήρι “μισογεμάτο” και όχι “μισοάδειο” και να μην είναι αφοριστικά, καθώς μόνο αν το ποτήρι είναι “μισογεμάτο” μπορεί κάποια στιγμή να γεμίσει».

