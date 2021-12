Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Κύκλωμα “φούσκωνε” ποσοστά αναπηρίας για μεγαλύτερες συντάξεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνολικά 69 άτομα περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των εμπλεκομένων στο κύκλωμα.

Προϊστάμενος καταστήματος του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), δύο υπάλληλοί του, τρεις γιατροί που συνδέονται με το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, και μία δικηγόρος - θυγατέρα του πρώτου - περιλαμβάνονται στα συνολικά επτά άτομα τα οποία συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, με την κατηγορία ότι έπαιρναν "μίζα" για να "φουσκώνουν" τα ποσοστά αναπηρίας αιτούντων ώστε να εισπράττουν μεγαλύτερες συντάξεις.

Η υπόθεση ήρθε στο "φως" μετά από πολύμηνη έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ.. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 69 πρόσωπα, ανάμεσά τους αρκετοί γιατροί.

Οι επτά συλληφθέντες οδηγήθηκαν το μεσημέρι στον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης που άσκησε εις βάρος τους ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και μία σειρά από πλημμελήματα, ενώ ακολούθως τους παρέπεμψε να απολογηθούν στην Ειδική Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, από την οποία πήραν προθεσμία για την Παρασκευή, παραμονή Χριστουγέννων. Μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Οι κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν αφορούν τις εξής πράξεις: εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία και δωροληψία, ψευδής βεβαίωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, παραβίαση και χρήση υπηρεσιακού απορρήτου, εμπορία - επιρροής (ο παλιός νόμος περί μεσαζόντων), νόθευση δημοσίου εγγράφου κ.ά.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η "ταρίφα" για κάθε ενδιαφερόμενο φέρεται να έφτανε μέχρι τα 2.000 ευρώ, ενώ, κατά πληροφορίες, περιγράφονται και περιπτώσεις "κουρέματος" χρεών για ασφαλιστικές εισφορές σε φυσικά πρόσωπα.

Η εγκληματική οργάνωση, με ηγετικό μέλος διευθυντή δομής κοινωνικής ασφάλισης, δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Μάιο του 2021 στην:

επίτευξη ψευδών αναπηριών (ποσοστά άνω του 67%) σε ενδιαφερομένους ιδιώτες, μέσω της εξέτασης τους από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.),

ταχύτερη και αμεσότερη διεκπεραίωση συντάξεων ιδιωτών, κατά παρέκκλιση της συνήθους τηρούμενης διαδικασίας και

επίτευξη ευνοϊκών αποφάσεων πελατών δικηγορικού γραφείου, που σχετίζεται με τον διευθύνοντα την εγκληματική οργάνωση, ενώπιον Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών (Τ.Δ.Ε.).

Βασική προϋπόθεση αποτελούσε ο ενδιαφερόμενος «πελάτης» να έχει πραγματικό πρόβλημα υγείας, ώστε να εξασφαλίζεται ένα ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας, το οποίο στη συνέχεια θα αποτελούσε τη βάση για πραγματοποίηση παρέμβασης, με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερου ποσοστού αναπηρίας από το πραγματικό. Με αυτόν τον τρόπο ο εκάστοτε ιδιώτης γινόταν δικαιούχος των ευεργετημάτων του ελληνικού δημοσίου.

Μάλιστα η εγκληματική οργάνωση αξιολογούσε τους ιατρούς – μέλη των επιτροπών που θα αναλάμβαναν τις υποθέσεις, ανάλογα με το είδος της σχέσης που τυχόν διατηρούσαν με αυτούς και τις κατέτασσαν σε ευνοϊκές και μη ευνοϊκές.

Κομβικό ρόλο στη διαδικασία διαδραμάτιζε η ανωτέρω συλληφθείσα υπάλληλος δομής κοινωνικής ασφάλισης, η οποία εκτελούσε και χρέη γραμματέα υγειονομικών επιτροπών Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας καθώς «παρέμβαινε» μέσω:

χρησιμοποίησης στενών-διαπροσωπικών σχέσεων που διατηρεί με συγκεκριμένα μέλη των επιτροπών, επηρεάζοντας την ιατρική τους κρίση,

χρήσης διαφόρων τεχνασμάτων με την παράθεση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, παραπλανώντας έτσι τα μέλη της επιτροπής και

τροποποίησης - νόθευσης των αποφάσεων των υγειονομικών επιτροπών.

Στον τομέα των συντάξεων και των ευνοϊκών αποφάσεων Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών, σημαντικό ρόλο είχε η διοικητική θέση του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς παρέμβαινε στις ακολουθητέες διαδικασίες.

Για την παροχή των υπηρεσιών τους, η εγκληματική οργάνωση αμοιβόταν ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης, με τα χρηματικά ποσά που λάμβανε να κυμαίνονται από 400 έως 2.000 ευρώ.

Συνολικά, τα μέλη της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, ενεπλάκησαν σε τουλάχιστον 97 περιπτώσεις από τις οποίες:

21 για ψευδή βεβαίωση ποσοστών αναπηρίας ιδιωτών, ενώ προέκυψαν ενδείξεις για ακόμα 33 περιπτώσεις,

18 για ταχύτερη και αμεσότερη διεκπεραίωση αιτήσεων συνταξιοδότησης ιδιωτών, κατά παρέκκλιση της συνήθους τηρούμενης διαδικασίας, ενώ προέκυψαν ενδείξεις για επιπλέον 20 περιπτώσεις και

τουλάχιστον 2 περιπτώσεις επίτευξης ευνοϊκών αποφάσεων ιδιωτών, κατά τη διάρκεια εξέτασης υποθέσεων τους από τις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές ενώ προέκυψαν σαφείς ενδείξεις ύπαρξης 3 ανάλογων περιπτώσεων.

Εκτιμάται ότι το συνολικό ποσό που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από την ανωτέρω δράση της είναι τουλάχιστον 30.000 χιλιάδες ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Βύρωνας: τραγωδία από φωτιά σε σπίτι (εικόνες)

“Fake News” Forum ANT1: Οι προκλήσεις, η πανδημία και οι επιπτώσεις (βίντεο)

ΑΣΟΕΕ: Eπίθεση με πέτρες σε περιπολικό