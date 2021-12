Κοινωνία

ΕΠΑΛ Αιγάλεω: καταγγελίες για το “ξύλο” καθηγητή με μαθητές (βίντεο)

Για βίαιη επίθεση από δεκάδες μαθητές κάνουν λόγο συνάδελφοι του εκπαιδευτικού. Τι λένε οι γονείς. Πως υποστηρίζουν τα παιδιά ότι ξεκίνησαν τα επεισόδια.

Σάλος προκλήθηκε από το νέο περιστατικό βίας ανάμεσα σε καθηγητή και μαθητές σε ΕΠΑΛ του Αιγάλεω.

Οι μαθητές καταγγέλλουν ότι ο καθηγητής τους επιτέθηκε φραστικά και στη συνέχεια χτύπησε κάποιους, διότι τον ενοχλούσαν καθώς έπαιζαν ποδόσφαιρο στον διάδρομο του σχολείου. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο καθηγητής φέρεται να έπιασε από τον λαιμό μία μαθήτρια και να τη χαστούκισε, όταν τον ρώτησε γιατί επιτέθηκε στους συμμαθητές της.

Οι καταγγελίες αναφέρουν ακόμη ότι ο καθηγητής βιντεοσκοπούσε τους μαθητές και απειλούσε ότι θα κινηθεί νομικά.

Ο φιλόλογος φέρεται να βγήκε έξω από την αίθουσα και να έκανε παρατήρηση στους μαθητές. Ακολούθησε ένταση μεταξύ τους και η κατάσταση φαίνεται πως ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με τους μαθητές να καταγγέλλουν ότι ο καθηγητής τους χτύπησε.

Στο σχολείο κλήθηκε η Αστυνομία, καθηγητής και μαθητές μετέβησαν στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής για καταθέσεις και αποχώρησαν, χωρίς να υποβληθούν μηνύσεις.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο συνάδελφος του εκπαιδευτικού και πρόεδρος της τοπικής ΕΛΜΕ, Θ. Κατσωνόπουλος, υποστήριξε πως ο φιλόλογος «χτυπήθηκε επί μια ώρα από ένα πλήθος περίπου 50 μαθητών. Αρχικά από 6-7 μαθητές που έπαιζαν μπάλα και έπειτα από πολλούς μαθητές μαζί. Υπήρξε χρήση ακραίας βίας, με χτυπήματα στο κεφάλι»

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος των Συλλόγων Γονέων στο Αιγάλεω, Β. Γεωργοπάνου, εξέφρασε την θλίψη της για το περιστατικό.

