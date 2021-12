Κοινωνία

ΕΠΑΛ - Ξυλοδαρμός μαθήτριας: απολύθηκε ο καθηγητής

Σοκάρει το βίντεο με τον ξυλοδαρμό της μαθήτριας από τον καθηγητή μέσα στην σχολική αίθουσα.



Σοκ προκαλεί ένα βίντεο που παρουσιάζει σκηνές βίας σε ΕΠΑΛ της Αττικής, όπου καθηγητής φαίνεται να χτυπά μαθήτρια, να την τραβάει από τα μαλλιά και να τη ρίχνει κάτω μέσα στην αίθουσα του σχολείου. Η αντίδραση του υπουργείου Παιδείας ήταν άμεση με τον καθηγητή να απολύεται.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο καθηγητής χτυπά το κορίτσι δύο φορές. Αρχικά της ρίχνει ένα χαστούκι και στη συνέχεια την τραβά από τα μαλλιά και την πετά στο πάτωμα, όπου της δίνει άλλο ένα χτύπημα.

Ακολουθεί πανικός, με τους συμμαθητές της να σπεύδουν να την προστατεύσουν και να επιτίθενται στον καθηγητή. Ένας μάλιστα του καταφέρνει μερικά χτυπήματα με χέρια και πόδια και έπειτα αρπάζει μια καρέκλα για να του επιτεθεί ξανά.Ο καθηγητής, ο οποίος φυγαδεύτηκε από άλλη πόρτα για να αποφευχθούν τα χειρότερα, συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως ζήτησε την άμεση εκκίνηση της νόμιμης διαδικασίας, ώστε να αποδοθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας «συνήλθε άμεσα, την αμέσως επόμενη ημέρα, το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ), το οποίο εισηγήθηκε την καταγγελία της σύμβασης του εκπαιδευτικού για ανάρμοστη συμπεριφορά. Η εισήγηση έγινε δεκτή από το Υπουργείο, υπογράφεται η καταγγελία της σύμβασής του και απολύεται».

