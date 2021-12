Life

“The 2Night Show” - Μαραντίνης: Οι “Onirama”, o χωρισμός και τα παιδιά του

Τι είπε για την πορεία του συγκροτήματος, εδώ και 22 χρόνια, τις εντάσεις που παρ’ ολίγο να οδηγήσουν στη «διάλυσή» του, αλλά και για τη μοναδική εμπειρία όταν ο Lenny Kravitz τούς κάλεσε στο καμαρίνι του.



Στην παρέα του «The 2Night Show», βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης και ο Θοδωρής Μαραντίνης. O leader των «Onirama», μίλησε για την πορεία του συγκροτήματος, εδώ και 22 χρόνια, για τις εντάσεις που παρ’ ολίγο να οδηγήσουν στη «διάλυσή» του, αλλά και για τη μοναδική εμπειρία όταν ο Lenny Kravitz τούς κάλεσε στο καμαρίνι του.

«Είναι δύσκολο. Πήγαμε να διαλύσουμε πολλές φορές τους "Onirama" υπήρξαν εντάσεις αλλά δεν αφορούσαν οικονομικά θέματα ήταν θέματα καριέρας και προσωπικά. Είμαι πολύ ευλογημένος η αλήθεια είναι. Mε τον ένα ήμαστε μαζί φαντάροι, ο ένας έφερε τον άλλον, ξεκίνησε από χαβαλέ. Πριν την μπάντα είχα αποφασίσει ότι θέλω να ασχοληθώ με το τραγούδι. Με το που ένιωσα τη χημεία με τα παιδιά είπα αυτό είναι. Είμαστε πολύ διαφορετικοί άνθρωποι αλλά για κάποιον λόγο όταν βρισκόμαστε στη σκηνή στην πρόβα γινόμαστε ένα είμαστε 22 χρόνια μαζί», είπε μεταξύ άλλων ο Θοδωρής Μαραντίνης.

Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι κάποια στιγμή θα ήθελε να αποχωρήσει από τη νύχτα: «Δεν έχω κάποια παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα, η μουσική μου είναι οικονομική βάση μου. Εμένα μου αρέσει το δημιουργικό κομμάτι.ίσως σε κάποια εταιρία διαφημιστική είναι και οι σπουδές μου πάνω σε αυτό. Ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο marketing, γιατί είχa χρόνο να το κάνω λόγω καραντίνας, μάθε τέχνη κι άστην, ποτέ δεν ξέρεις. Εγώ μεγαλώνοντας και ως πατέρας, θα ήθελα το κομμάτι της νύχτας να το αφήσω στην άκρη, σκέφτομαι πράγματα παράλληλα».

Μιλώντας για την σχέση του με τα παιδιά του μετά τον χωρισμό του από τη Σίσσυ Χρηστίδου, είπε: «Περνούσα πολύ χρόνο μαζί με τα παιδιά πριν από τον χωρισμό, είχαμε έναν δυνατό δεσμό, και θέλησα να το διατηρήσω και μετά. Ήρθε τότε η καραντίνα και βοήθησε. Εγώ έχω τα παιδιά τη μισή εβδομάδα. Το έχτισα σιγά σιγά, τώρα που ξαναμπαίνουμε σε επαγγελματικό ρυθμό το βρίσκουμε. Όταν ένα ζευγάρι αποφασίζει να χωρίζει η οικογένεια παραμένει οπότε πρέπει οι γονείς να μοιράζονται ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά τους».

Τι κοινό έχει με τον Bono των U2; Γιατί όταν ήταν μικρός χόρευε ασταμάτητα Michael Jackson και πού έμαθε τις πρώτες χορευτικές του φιγούρες;

Τέλος, αναφέρθηκε στην μεγάλη του χαρά για την πρόσφατη δισκογραφική συνεργασία των «Onirama» με τη Χάρις Αλεξίου, την Ελευθερία Αρβανιτάκη, αλλά και άλλους μεγάλους καλλιτέχνες στο «Ανθολόγιο για μικρούς και μεγάλους», το επετειακό άλμπουμ του συγκροτήματος.

