Μετάλλαξη Όμικρον: Νέα μέτρα στην Ευρώπη

Νέα μέτρα, νέα ρεκόρ καθώς η παραλλαγή Όμικρον εξαπλώνεται: ένας απολογισμός για τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την πανδημία της COVID-19 στον κόσμο.

Η Όμικρον εξαπλώνεται. Το νέο παραλλαγμένο στέλεχος είναι πλέον ευρέως το κυρίαρχο του νέου κορονοϊού (ευθύνεται για το 73% των νέων κρουσμάτων) στις ΗΠΑ. Ωστόσο αυτές είναι "έτοιμες", όπως διαβεβαίωσε χθες, Τρίτη, ο πρόεδρός τους Τζο Μπάιντεν, επαναλαμβάνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος πρόκλησης "πανικού". Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ωστόσο αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί πλήρως, λέγοντας ότι έχουν "σοβαρούς λόγους να ανησυχούν" και ότι το "πατριωτικό τους καθήκον" είναι να εμβολιαστούν.

Ο Λευκός Οίκος είχε εξάλλου νωρίτερα ανακοινώσει λεπτομερώς την στρατηγική που υιοθέτησε: τεστ, ενισχυμένες δυνατότητες εμβολιασμού και επιπρόσθετα μέσα για τα νοσοκομεία, αλλά κανένα περιοριστικό μέτρο πριν από τα Χριστούγεννα.

Το νέο παραλλαγμένο στέλεχος Όμικρον του κορονοϊού εξαπλώνεται στην Γηραιά Ήπειρο: "Το Όμικρον γίνεται, ή έχει ήδη γίνει, το κυρίαρχο σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας, της Πορτογαλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου οι αριθμοί διπλασιάζονται κάθε μιάμιση με τρεις ημέρες, προκαλώντας άνευ προηγουμένου ποσοστά μετάδοσης", δήλωσε ο Δρ Χανς Κλούγκε, ο διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Ευρώπη.

Στη Βρετανία αυτήν τη στιγμή 129 άνθρωποι νοσηλεύονται με την παραλλαγή Όμικρον του κορονοϊού και μέχρι στιγμής 14 έχουν καταλήξει, δήλωσε σήμερα στο Sky News η Bρετανίδα υφυπουργός Υγείας Γκίλιαν Κίγκαν. Η ίδια σημείωσε επίσης πως η βρετανική κυβέρνηση δεν θα διστάσει να εισαγάγει περαιτέρω περιορισμούς εξαιτίας της Covid-19, αν τα δεδομένα δείξουν πως είναι απαραίτητο.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι δεν θα θέσει σε ισχύ νέους περιορισμούς στην Αγγλία πριν από τα Χριστούγεννα, όμως η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη και η κυβέρνηση μπορεί να χρειαστεί να ενεργήσει μετά.

Η Γαλλία, όπου το 20% των θετικών κρουσμάτων είναι πλέον της Όμικρον, δεν αποκλείει να προχωρήσει "πέραν" των περιοριστικών μέτρων που έχει θέσει σε ισχύ στην περίπτωση "πολύ ισχυρής ανάκαμψης της επιδημίας".

Η Ισπανία κατέγραψε χθες εθνικό ρεκόρ 49.823 νέων κρουσμάτων κορονοϊού σε 24ώρες, σχεδόν τα μισά από τα οποία είναι του παραλλαγμένου στελέχους Όμικρον, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί στη χώρα ήταν στα μέσα Ιανουαρίου και ανερχόταν σε σχεδόν 40.000 νέα κρούσματα σε ένα 24ωρο.

Ισραήλ: Τέταρτη δόση για τους άνω των 60 ετών και τους υγειονομικούς

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι όλοι οι Ισραηλινοί άνω των 60 ετών και το ιατρικό προσωπικό θα έχουν δικαίωμα να κάνουν μια τέταρτη δόση εμβολίου κατά της COVID-19, έπειτα από διαβούλευση με ομάδα εμπειρογνωμόνων.

Νέα περιοριστικά μέτρα στην Ευρώπη

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς ανακοίνωσε χθες ότι τα αθλητικά γεγονότα στη Γερμανία θα διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών το αργότερο από τις 28 Δεκεμβρίου για να αναχαιτιστεί η επιδημία. Απέναντι στην απειλή της Όμικρον, οι επαφές, ακόμη και μεταξύ εμβολιασμένων, θα περιοριστούν σε ένα μέγιστο 10 προσκεκλημένων για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς.

Η Σουηδία θα θέσει σε ισχύ μια σειρά από μέτρα, από την τηλεργασία ως μια διευρυμένη χρήση εμβολιαστικού πάσου, απέναντι στην αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Στην Φινλανδία, τα μπαρ θα σταματήσουν να σερβίρουν αλκοόλ στις 21:00 και θα κλείσουν στις 22:00 την παραμονή των Χριστουγέννων, ανακοίνωσε σήμερα η φινλανδική κυβέρνηση. Περισσότερα από 23.000 νέα κρούσματα κορονοϊού καταγράφηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες, απόλυτο ρεκόρ στην χώρα αυτή των 5,5 εκατομμυρίων κατοίκων.

Ιαπωνία: Τα McDonald's θα πωλούν μόνον μικρές μερίδες τηγανητές πατάτες

Στην Ιαπωνία, η αλυσίδα ταχείας εστίασης MacDonald's ανακοίνωσε ότι για μια εβδομάδα, ως τις 30 Δεκεμβρίου, τα καταστήματά της στη χώρα θα πωλούν μόνον μικρές μερίδες πατάτες τηγανιτές λόγω "καθυστερήσεων στον εφοδιασμό" που συνδέονται με τις πλημμύρες στον Καναδά και την πανδημία του νέου κορονοϊού.

Περισσότεροι από 5,35 εκατομμύρια νεκροί

Η πανδημία έχει προκαλέσει τουλάχιστον 5,35 εκατομμύρια νεκρούς στον κόσμο από τότε που το γραφείο του ΠΟΥ στην Κίνα γνωστοποίησε την εμφάνιση της COVID-19 στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2019, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το AFP στηριζόμενο σε επίσημες πηγές.

Σε απόλυτους αριθμούς, οι χώρες που έχουν καταγράψει τους περισσότερους νεκρούς από τον Ιανουάριο του 2020 είναι οι ΗΠΑ (809.958), η Βραζιλία (617.948), η Ινδία (478.007) και η Ρωσία (299.249). Σε σχέση με τον πληθυσμό, οι χώρες στις οποίες η επιδημία έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη ζημία είναι το Περού, η Βουλγαρία, η Βοσνία και η Ουγγαρία. Η περιοχή της Ευρώπης είναι αυτή που καταγράφει σήμερα τους περισσότερους θανάτους, ενώ ακολουθεί η ζώνη ΗΠΑ/Καναδά.

Ο ΠΟΥ εκτιμά, λαμβάνοντας υπόψη του την υπερβάλλουσα θνητότητα που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την COVID-19, ότι ο απολογισμός της πανδημίας μπορεί να είναι δύο με τρεις φορές υψηλότερος από αυτόν που έχει καταγραφεί επισήμως.

