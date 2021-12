Τεχνολογία - Επιστήμη

ΠΟΥ - Κορονοϊός: έρχεται νέα “έκρηξη” στα κρούσματα

Πως ο ΠΟΥ Ευρώπης προειδοποιεί τις ηγεσίες των χωρών να προετοιμαστούν κατάλληλα. Πόσο σημαντική θα είναι η επερχόμενη αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού.

Ο επικεφαλής του τμήματος Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε τις χώρες να προετοιμαστούν για μια «σημαντική αύξηση» των κρουσμάτων της Covid-19 καθώς η Όμικρον εξαπλώνεται, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής η παραλλαγή αυτή κυκλοφορεί κυρίως μεταξύ νεαρών ενηλίκων.

Αφότου εμφανίστηκε, στα τέλη Νοεμβρίου, η Όμικρον έχει εντοπιστεί σε τουλάχιστον 38 από τις 53 χώρες που ανήκουν στο ευρωπαϊκό τμήμα του ΠΟΥ. Ήδη έχει επικρατήσει σε πολλές από αυτές, όπως στη Δανία, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, είπε ο Χανς Κλούγκε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Βιέννη.

«Βλέπουμε άλλη μια θύελλα να έρχεται. Μέσα σε μερικές εβδομάδες η Όμικρον θα επικρατήσει σε περισσότερες χώρες της περιοχής, ωθώντας τα ήδη πιεσμένα συστήματα υγείας στο χείλος του γκρεμού», τόνισε.

Στο ευρωπαϊκό τμήμα ανήκουν μεταξύ άλλων η Ρωσία, άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες και η Τουρκία.

Τα δεδομένα του ΠΟΥ δείχνουν ότι η περιοχή αυτή τις τελευταίες εβδομάδες κατέγραφε τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων της Covid-19, σε σύγκριση με τον πληθυσμό της, από οποιαδήποτε άλλη. Ακόμη και πριν εμφανιστεί η Όμικρον, οι ειδικοί προειδοποιούσαν ότι μέχρι τον Μάρτιο μπορεί να θρηνούσαμε άλλους 700.000 νεκρούς.

Μέχρι στιγμής, το 89% των κρουσμάτων της Όμικρον στην Ευρώπη παρουσιάζει συμπτώματα όπως βήχα, πονόλαιμο και πυρετό. Τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται σε πόλεις, μεταξύ νέων ενηλίκων (20-40 ετών) που προσβλήθηκαν σε κοινωνικές συναθροίσεις και στον χώρο εργασίας τους.

«Ο τεράστιος όγκος των νέων λοιμώξεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερες νοσηλείες και εκτεταμένη αναταραχή στα συστήματα υγείας και σε άλλες κρίσιμες υπηρεσίες», σημείωσε ο Κλούγκε, προτρέποντας τους πολίτες να εμβολιαστούν και να περιορίσουν τις κοινωνικές επαφές τους.

«Οι κυβερνήσεις και οι Αρχές πρέπει να προετοιμάσουν τα συστήματα ανταπόκρισης για μια σημαντική αύξηση», κατέληξε.

