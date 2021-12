Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Αναλυτική ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ. Σε ποιες περιοχές καταγράφηκαν και πόσες νέες μολύνσεις τις προηγούμενες 24 ώρες.

Ξεπέρασαν τους 20.000 οι ασθενείς που υπέκυψαν από επιπλοκές του κορονοϊού στη χώρα μας, από την αρχή της πανδημίας, σπάζοντας ένα θλιβερό ορόσημο.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης. 6.424 νέα κρούσματα, εκ των οποίων 4 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 2.264 νέα κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη 1.003 νεες μολύνσεις.

Τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων επιβεβαιώθηκε τις προηγούμενες 24 ώρες στις Περιφερειακές Ενότητες (με αλφαβητική σειρά):

Αχαΐας

Εύβοιας

Ημαθίας

Ηρακλείου

Κοζάνης

Λάρισας

Σερρών και

Χανίων.

Δείτε εδώ τις τάσεις στο ιικό φορτίο ανά περιοχή

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

