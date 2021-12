Πολιτισμός

“Το Πρωινό” - Αρβανιτάκη: ο Σαββόπουλος, η εφηβεία και η μηχανή της (βίντεο)

Η δημοφιλής τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή “Το Πρωινό” για τους γονείς και για τα παιδιά της, τα talent show και την “ανήσυχη” νιότη της.

«Ήθελα να σπουδάσω αρχαιολογία και να ταξιδέψω στο εξωτερικό όταν ήμουν μικρή», είπε η Ελευθερία Αρβανιτάκη, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ενόψει των εμφανίσεων της, στην Θεσσαλονίκη.

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια μίλησε για τα εφηβικά χρόνια της και για την οικογένεια της, λέγοντας πως «το να ασχοληθώ με την μουσική και να ζήσω στην νύχτα υποτίθεται, ήταν κάτι που δεν άρεσε στους γονείς μου».

«Όταν έκανα εμφανίσεις με τον Διονύση Σαββόπουλου δεν είχα άγχος. Όταν αποφάσισα και συνειδητοποίησα ότι αυτός θα είναι ο δρόμος μου, τότε ξεκίνησα να έχω άγχος», είπε η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Η τραγουδίστρια δήλωσε πως δεν παρακολουθεί τηλεόραση από χρόνια και πως δεν θα «έβλεπε» τον εαυτό της να έχει θέση σε ένα talent show, λέγοντας πάντως πως «μπορεί να είναι παιχνίδι απλώς, αλλά κάποια παιδιά μπορεί να βρήκαν τον δρόμο τους μέσα από τα talent shows».

«Τα παιδιά μου δεν ασχολούνται με την μουσική. Έχουν κριτήριο και αντίληψη και τα ακούω με προσοχή», είπε η Ελευθερία Αρβανιτάκη, αναφέροντας ακόμη ότι «από το 1980 μέχρι το 1983 οδηγούσα μηχανή, είχα δύσκολη εφηβεία, θα έλεγα ήμουν έξω από το μέτρο. Αν τα έκαναν σήμερα τα παιδιά μου αυτά, θα είχα πρόβλημα».

Για το σώμα και την γραμμή της, η Ελευθερία Αρβανιτάκη είπε «έχω κάνει πολύ γυμναστική και προσέχω τι τρώω»





