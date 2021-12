Πολιτική

Νίκος Παππάς: Άρση ασυλίας για το “περούκα γκέιτ”

Την άρση της ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, και πρώην υπουργού Επικρατείας, αποφάσισε η ολομέλεια της Βουλής.



Την άρση της ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, και πρώην υπουργού Επικρατείας, Νίκου Παππά αποφάσισε - κατά πλειοψηφία - η ολομέλεια της Βουλής, μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής Δεοντολογίας. Επί 277 ψηφισάντων βουλευτών, "υπέρ" της άρσης ασυλίας του κ. Παππά ψήφισαν 175 βουλευτές, "κατά" 101 βουλευτές ενώ 1 βουλευτής δήλωσε "παρών".

Ενημερώνοντας την ολομέλεια, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Χ. Αθανασίου είπε ότι η υπόθεση αφορά σε μήνυση του δημοσιογράφου Θάνου Δημάδη κατά του κ. Παππά για συκοφαντική δυσφήμηση. Όπως είπε, είναι περιστατικό σε συνέχεια της υπόθεσης του Σεπτεμβρίου του 2016, όταν ο κ. Παππάς, ως υπουργός, πήγε στις ΗΠΑ και εκεί κατηγόρησε τον κ. Δημάδη ότι τον παρακολουθούσε μεταμφιεσμένος, και ότι συνελήφθη μάλιστα ο κ. Δημάδης.

Ο κ. Αθανασίου πρόσθεσε πως στη συνέχεια προέκυψε ότι δεν είχε συλληφθεί ποτέ (ο κ. Δημάδης) όπως προκύπτει και από έγγραφα της διπλωματικής υπηρεσίας των ΗΠΑ. Ο κ. Δημάδης τότε είχε υποβάλει αίτηση κατά του κ. Παππά, ωστόσο, η επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής έκρινε - κατά πλειοψηφία - ότι λόγω του ότι ήταν υπουργός, έπρεπε να εφαρμοστεί η διαδικασία του νόμου περί ευθύνης υπουργών, είπε ο αντιπρόεδρος της Βουλής, σημειώνοντας ότι σήμερα έχουμε μήνυση που ξαναϋποβάλλει ο κ. Δημάδης, η οποία αφορά ανάρτηση που έκανε στις 12/7 για το ίδιο θέμα ο κ. Παππάς, με την οποία "φωτογράφιζε" τον κ. Δημάδη.

