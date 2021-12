Life

“The 2NightShow” με Καπουτζίδη και Μπογδάνο την Τετάρτη

Ο πετυχημένος ηθοποιός και σεναριογράφος απαντά σε όλα, ενώ ο παίκτης του “Survivor” μιλά για την εμπειρία του και όχι μόνο.

Απόψε στις 23:45, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Γιώργο Καπουτζίδη. Ο αγαπημένος ηθοποιός και σεναριογράφος θυμάται με νοσταλγία τη γενέτειρά του, τις Σέρρες, που είναι και ο τίτλος της νέας του σειράς.

Τι ρόλο έπαιξε ένα ατύχημα του πατέρα του στο να εμπνευστεί το σενάριο για τις «Σέρρες»; Για ποιο λόγο δεν συνεργάστηκαν, τελικά, με την Ελένη Γερασιμίδου; Πώς είναι η συνεργασία του με την Κατερίνα Βρανά στην παράσταση «Glorious»; Πώς κατάφερε να ξεπεράσει το άγχος της επιτυχίας μετά το «Παρά Πέντε»;

Γιατί δεν θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική και γιατί αισθάνεται ελεύθερος όταν μιλάει για θέματα κοινωνικού ρατσισμού, όπως η ομοφυλοφιλία; Στη συνέχεια, ο Γιώργος Καπουτζίδης θίγει το θέμα της σάτιρας και εξηγεί γιατί διαφωνεί με το πώς την αντιλαμβάνεται ο Νίκος Μουτσινάς. Τέλος, συναντά τον μικρό Σπύρο Ντούγια που καταφέρνει να τον αφήσει κυριολεκτικά με… το στόμα ανοιχτό!

Στην παρέα του «The 2Night Show» έρχεται και ο Ηλίας Μπόγδανος. Ο πολυτάλαντος καλλιτέχνης μιλάει για την εμπειρία του στο «Survivor», για τις κόντρες και τις παρεξηγήσεις με τους συμπαίκτες του, αλλά και για ποιο λόγο θα πήγαινε, ξανά, σε ριάλιτι. Ο δημιουργός του επιτυχημένου συγκροτήματος «INCO» μιλάει για την πορεία της μπάντας του και εξηγεί γιατί νιώθει «ντροπή» για τα ακούσματα που είχε ως έφηβος.

Μιλάει με θαυμασμό για τη σύντροφό του, Αλεξάνδρα, και παίζει live με την κιθάρα του αγαπημένα τραγούδια. Πριν αποχαιρετήσει τον Γρηγόρη, συναντάει τον μικρό Σπύρο Ντούγια, όπου στο mini studio επιδίδονται σε παιχνίδια και ερωτήσεις… επιβίωσης!

«The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:45 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

