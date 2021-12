“Το Πρωινό” - Ασλάνογλου: “βίωσα” κακοποίηση, έφευγα “μαύρη” από το θέατρο (βίντεο)

Life

Η εξομολόγηση της ηθοποιού για την κακοποιητική συμπεριφορά που βίωσε από συνάδελφο της, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετώπισε.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν την Τετάρτη η Μαρίνα Ασλάνογλου.

Αρχικώς, μίλησε για την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί, αλλά και τον σύζυγο της, με τον οποίο, όπως είπε, γνωρίστηκαν το 2015 στο αεροδρόμιο.

Ερωτηθείσα για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο και όσα αποκαλύπτονται είπε πως «έχει πρόβλημα όποιος κάνει κάτι τέτοιο και με νοιάζει, μεγαλώνοντας ένα αγόρι, για το τι μένει, καθώς δεν είναι απλώς μια ερωτική στιγμή στο διαδίκτυο. Είναι γενικότερο το θέμα. Με προβληματίζει η θέση της γυναίκας στην κοινωνία μας».

Για την κακοποιητική συμπεριφορά που δέχθηκε σε θεατρική παράσταση, επί σκηνής, από συνάδελφο της, η Μαρίνα Ασλάνογλου είπε, μεταξύ άλλων, «μου αποσπούσε την προσοχή συνέχεια. Ήμουν πιο μικρή τότε και νιώθεις ότι κάποια πράγματα είναι φυσιολογικά και ότι έτσι είναι στον χώρο μας αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι φυσιολογικό να έχεις υποστεί αυτό το bullying, αυτήν την ψυχολογική πίεση πάνω στη σκηνή, την ώρα που εσύ ως ηθοποιός ερμηνεύεις και είσαι εκτεθειμένος, να υπάρχει ένας άνθρωπος που μπαίνει μέσα στην ψυχή σου και προσπαθεί να σε αποσυντονίσει, να σε στεναχωρήσει, να σε πληγώσει».

«Εγώ έφευγα «μαύρη» από το θέατρο. Έκλαιγα. Το αντιμετώπισα μόνη μου, το διαχειρίστηκα. Έμεινα στη δουλειά. Έδωσα αρκετές ευκαιρίες για να δω αν αυτό ήταν όντως τυχαίο περιστατικό ή γίνεται επί τούτου. Όταν κατάλαβα ότι γίνεται επί τούτου… Δε μπορώ να εξηγήσω το γιατί. Μπορεί να περνούσε μια φάση ο άνθρωπος εκείνη την περίοδο. Ένιωθε ανταγωνισμό με μένα παρόλο που ήταν άντρας; Δεν ξέρω», είπε η Μαρίνα Ασλάνογλου.

Η Μαρίνα Ασλάνογλου σε άλλο σημείο ανέφερε: πως «Το όνομά του δεν είναι από αυτά που ακούστηκαν. Εγώ το διαχειρίστηκα μόνη μου, αν άκουγα κάτι και από άλλον νομίζω θα το έλεγα. Ήταν θεωρώ κάτι δικό μας. Σκέφτηκα και την περίπτωση να ήταν κάποιου είδους φλερτ και επειδή δεν έβλεπε ανταπόκριση να αντιδρούσε έτσι. Όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα προσπαθείς να δώσεις μια εξήγηση. Ήμουν πιο μικρή, δεν ήμουν καν παντρεμένη τότε. Δεν μπορείς να ξέρεις τι έχει στο μυαλό του ο άλλος. Αυτό που συνέβη τελικά ήταν ότι ήρθαν άνθρωποι να χαιρετήσουν στο καμαρίνι και έφυγαν από τις φωνές. Άρχισα και φώναζα, έβριζα, βγήκα από τα ρούχα μου. Δε με αναγνώριζα. Ήταν τόσο συσσωρευμένος ο θυμός μου και η αγωνία μου για να τελειώσει όλο αυτό που βγήκα εκτός ελέγχου. Μετά τελείωσε, σαν να μη συνέβη ποτέ τίποτα. Δε ξαναμιλήσαμε ποτέ αλλά δε μου ξαναέκανε και τίποτα».

