Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Σε ποιες περιοχές καταγράφηκαν και πόσες νέες μολύνσεις τις προηγούμενες 24 ώρες. Αναλυτική ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκε κατά δεκάδες ο αριθμός των ασθενών που έχουν υποκύψει από επιπλοκές του κορονοϊού στη χώρα μας, ενώ εξακολουθεί η πίεση στο Ε.Σ.Υ.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης 5.641 νέα κρούσματα, εκ των οποίων 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 1.049.936 (ημερήσια μεταβολή +0.5%), εκ των οποίων 50.4% άνδρες.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 2.307 νέα κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη 776 νέες μολύνσεις.

Τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων επιβεβαιώθηκε τις προηγούμενες 24 ώρες στις Περιφερειακές Ενότητες (με αλφαβητική σειρά):

Αχαΐα

Εύβοια

Ηράκλειο

Κοζάνη

Λάρισα

Χανιά?

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

