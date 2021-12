Κοινωνία

Φολέγανδρος - ναυάγιο: Στους τρείς ανήλθαν οι νεκροί

Άλλοι δύο σοροί ανδρών περισυνελέγησαν το μεσημέρι από τη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού

Άλλοι δύο σοροί ανδρών, περισυνελέγησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (22/12) από τη θαλάσσια περιοχή νότια της Φολέγανδρου, μετά τη βύθιση σκάφους που μετέφερε άγνωστο αριθμό μεταναστών τα ξημερώματα.

Έως τώρα έχουν διασωθεί 12 μετανάστες (επτά άνδρες, τέσσερις έφηβοι και μία γυναίκα) από το Λιμενικό, ενώ το πρωί εντοπίστηκε και μία σορός άνδρα η οποία μεταφέρθηκε στη Σαντορίνη.

Όλοι οι διασωθέντες έχουν μεταφερθεί για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο της Σαντορίνης. Κατά δήλωσή τους, το σκάφος στο οποίο επέβαιναν μαζί με άλλα άτομα βυθίστηκε, μεταδίδει το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν αρχικά κάποιοι εκ των μεταναστών επιβαινόντων, στο σκάφος που βυθίσθηκε επέβαιναν περίπου τριάντα άτομα, ενώ σύμφωνα με δήλωση ενός άλλου διασωθέντα επέβαιναν περίπου πενήντα άτομα.

Να σημειωθεί ότι μόνο δύο από τους δώδεκα διασωθέντες φορούσαν σωσίβιο, ενώ το σκάφος που βυθίστηκε φέρεται να μην διέθετε άλλο εξοπλισμό ασφαλείας.

Οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή συνεχίζονται, από ένα πλωτό ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού, τρία πλωτά παραπλέοντα πλοία και ιδιωτικά σκάφη.

