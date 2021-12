Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη Όμικρον: νέα μέτρα για τις Γιορτές και το 2022

Η επέλαση της παραλλαγής του κορονοϊού, μετά και την εισήγηση των λοιμωξιολόγων, οδηγεί την Κυβέρνηση σε απόφαση για λήψη μέτρων, σε δύο φάσεις.

Σε δύο στάδια ξεδιπλώνεται ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την ανάσχεση της παραλλαγής Όμικρον, καθώς αλλάζουν άρδην και με τα μεγάλη ταχύτητα τα επιδημιολογικά δεδομένα παγκοσμίως. Η υψηλή μεταδοτικότητά της και η ραγδαία εξάπλωσή της, ιδίως στην Ευρώπη, οδηγούν την μία χώρα μετά την άλλη στην λήψη έκτακτων περιορισμών.

Ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα προστασίας απέναντι στην μετάλλαξη Όμικρον, με άμεση εφαρμογή θα κάνει σήμερα ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, κατόπιν επεξεργασίας από πλευράς της κυβέρνησης, της εισήγησης της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας.

Η πρόταση της Επιτροπής για άμεσα μέτρα αναμένεται να αποτελέσει το αντικείμενο κυβερνητικής σύσκεψης το πρωί υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να ανάψει το τελικό «πράσινο φως» για τα μέτρα που θα κριθούν από κυβερνητικής άποψης ως απαραίτητα για άμεση εφαρμογή.

Τρία «εορταστικά» μέτρα

Σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής, στο πρώτο πακέτο μέτρων περιλαμβάνονται τρείς περιορισμοί:

Χρήση της μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Διπλή μάσκα ή μάσκα αυξημένης προστασίας (ΚΝ-95) σε σούπερ μάρκετ και μέσα μαζικής μεταφοράς.

Διενέργεια rapid test για όλους τους εισερχόμενους στη χώρα κατά τη 2η και 4η ημέρα της άφιξής τους.

Αναβολή όλων των ανοιχτών μαζικών εκδηλώσεων για τις Γιορτές ή όποια άλλη αιτία, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών

Μέτρα και σε θεματικά πάρκα

Απαγόρευση ορθιων πελατών στα κέντρα διασκέδασης

Η Επιτροπή εισηγείται την εφαρμογή τους το συντομότερο δυνατόν, ώστε να αποφευχθούν τυχόν νέες εστίες υπερμετάδοσης σε χώρους μαζικής παρουσίας πολιτών.





Νέα μέτρα από τις 28 Δεκέμβρη

Ακόμη, η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων προγραμματίζεται να συνέλθει εκ νέου στις 28 Δεκεμβρίου, ώστε να εισηγηθεί το ευρύτερο σχέδιο αναχαίτισης της παραλλαγής Όμικρον, με βάση και τα μέχρι τότε επιδημιολογικά δεδομένα στη χώρα. Το δεύτερο πακέτο μέτρων προτείνεται να τεθεί σε ισχύ από τις 3 Ιανουαρίου 2022.

«Κάποια ήπια μέτρα θα μπορούσαν να υπάρξουν και πριν την πρωτοχρονιά. Πρόθεσή μας είναι να μην διαταράξουμε την αγορά πριν την πρωτοχρονιά. Έχουμε δώσει μεγάλο αγώνα να μείνει η αγορά ανοιχτή και θέλουμε να την κρατήσουμε έτσι» ανέφερε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, εξηγώντας το σκεπτικό της κλιμάκωσης των νέων μέτρων σε δύο, διακριτές φάσεις.

Το δεύτερο πακέτο μέτρων θα αφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα σύνολο οδηγιών για κάθε δραστηριότητα, με την οικονομία και την κοινωνία ανοιχτή.

Σε αυτό το πακέτο, φαίνεται πως θα περιλαμβάνονται:

Επέκταση της τηλεργασίας

Μείωση του ωραρίου σε εστίαση και διασκέδαση

Μείωση του ποοστού πληρότητας των κλειστών χώρων σε καταστήματα εστίασης και διασκέδασης

Διεξαγωγή αθλητικών αγώνων χωρίς θεατές

Αναστολή σχολικών εκδρομών

«Υπάρχει ξεκάθαρη βούληση της κυβέρνησης για να υπάρξει οπωσδήποτε ένα πλαίσιο περιοριστικών μέτρων μετά τις εορτές. Θα υπάρξουν περιοριστικά μέτρα, αλλά παρακολουθούμε την πανδημία» επανέλαβε χθες στην Βουλή ο Θάνος Πλεύρης.

Την ίδια ώρα, εξαιρετικά ανήσυχη απέναντι στους ρυθμούς μετάδοσης της παραλλαγής Όμικρον εμφανίζεται η επιστημονική κοινότητα, καθώς οι περισσότεροι επιστήμονες προβλέπουν εκθετική αύξηση κρουσμάτων, μεγαλύτερη και από την μετάλλαξη Δέλτα.

