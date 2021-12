Κοινωνία

ΣΕΦ: Υποπολυβόλο βρέθηκε στη θάλασσα

Μυστήριο με την εύρεση όπλου στη θαλάσσια περιοχή μπροστά από το ΣΕΦ.

Ενημερώθηκε, μεσημβρινές ώρες σήμερα, το Γραφείο Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά για ανεύρεση όπλου από ιδιώτη, στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας μπροστά από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Το όπλο, που έφερε εμφανή σημάδια διάβρωσης, είναι υποπολυβόλο διαμετρήματος 9x19 mm και εντοπίστηκε άνευ γεμιστήρα και φυσιγγίων, ενώ στη συνέχεια παραδόθηκε στην οικεία Λιμενική Αρχή.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, που διενεργεί την προανάκριση, το ανωτέρω όπλο πρόκειται να αποσταλεί στην αρμόδια Υπηρεσία για περαιτέρω εξέταση.

