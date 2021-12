Life

Ηλίας Μπόγδανος στο “The 2Night Show”: η Αλεξάνδρα δεχόταν πόλεμο όταν ήμουν στο “Survivor”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την εμπειρία του, εξηγώντας γιατί θα το έκανε πάλι.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» της Τετάρτης ήταν ο Ηλίας Μπόγδανος, ο οποίος μίλησε για την εμπειρία που είχε στο «Survivor», τις κόντρες και τις παρεξηγήσεις με τους συμπαίκτες του, αλλά και για ποιο λόγο θα πήγαινε ξανά σε ριάλιτι.

«Κάποια πράγματα φαίνονταν διαφορετικά από ό,τι ήταν. Πριν από μία έκρηξη ίσως είχε προηγηθεί κάτι άλλο για να φτάσουν οι κάμερες να δείξουν την έκρηξη», εξήγησε, ξεκαθαρίζοντας πως, «δεν μετανιώνει για όσα έζησε εκεί και πως παρότι αρκετές φορές στενοχωρήθηκε στο τέλος της ημέρας του μένει πάντα ένα χαμόγελο για τις αναμνήσεις που έφτιαξε εκεί.

Στενοχωρήθηκα πολύ, έφτασα χαμηλά στο Survivor αλλά στο τέλος έκλεισα με χαμόγελο δεν έμεινε ούτε μία κακή στιγμή.

Δεν κρατάω κακία σε κανέναν παίκτη, το μόνο που δεν μπορώ να δικαιολογήσω είναι πως κάποιοι μπορούσαν να παίζουν κάποιο ρόλο».

Μίλησε και για την προσωπική του ζωή και συγκεκριμένα για τη σύντροφό του, Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου, σημειώνοντας πως, «έχει βρει το άλλο του μισό και διανύει μία πολύ ευτυχισμένη φάση στη ζωή του. Έθιξε, όμως, και τον τρόπο που δεν σεβάστηκαν τη σχέση του τα media.

Συγκεκριμένα, ο Ηλίας Μπόγδανος σημείωσε χαρακτηριστικά πως «δεν μου αρέσει να μιλάω για την προσωπική μου ζωή αλλά μπορώ να πω ότι έχω βρει έναν άνθρωπο, τον οποίο θαυμάζω όσο κανέναν άλλον και είμαι πραγματικά τυχερός. Ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει αλλά αυτό τον άνθρωπο τον θαυμάζω και τον εκτιμώ αφάνταστα. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ οτιδήποτε κι αν γίνει».

«Στεναχωρήθηκα γιατί, όσο ήμουν μέσα στο Survivor, έβγαιναν πράγματα αλλιώς προς τα έξω. Στενοχωρήθηκα γιατί όσο ήμουν στο παιχνίδι μπορεί να αγκάλιαζα κάποια συμπαίκτριά μου, αλλά να φαινόταν αλλιώς προς τα έξω. Εκεί που ο δημοσιογράφος που θέλει να βγάλει θέμα δεν θα σκεφτεί το αγόρι ή την κοπέλα που είναι πίσω» συμπλήρωσε, για να καταλήξει:

«Ξέρω ότι η Αλεξάνδρα δεχόταν πόλεμο, έρχονταν κάμερες έξω από το σπίτι της. Πραγματικά με στεναχώρησαν κάποιες συμπεριφορές και πληγώθηκα. Οπότε σήμερα είμαι πιο προσεκτικός και όσο μπορώ πιο μακριά από όλα αυτά».

Ειδήσεις σήμερα:

Μιχαηλίδου για σεξουαλική κακοποίηση σε ορφανοτροφείο: γυναίκες οι υπάλληλοι που ελέγχονται

Μενίδι: ελάφι σε αυλή σπιτιού (εικόνες)

Πίρλη για Στάθη Παναγιωτόπουλο: είχαμε κάνει μηνύσεις και δεν έγινε τίποτα