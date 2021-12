Life

“Άγριες Μέλισσες”: Ρεκόρ σεζόν για την σειρά του ΑΝΤ1

Το υψηλότερο ποσοστό, από την αρχή της σεζόν μέχρι σήμερα, κατέγραψαν χθες Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου οι «Άγριες Μέλισσες».

Η αγαπημένη σειρά του ΑΝΤ1 σημείωσε υψηλές επιδόσεις σε όλα τα κοινά και προηγήθηκε του ανταγωνισμού, στη ζώνη προβολής της στο δυναμικό κοινό 18-54, με 28,7% και 17,2 μονάδες διαφορά.

Στις γυναίκες, η τηλεθέαση χτύπησε κόκκινο, αγγίζοντας σε επιμέρους κοινό το 44,8% ενώ και στους άνδρες η δυναμική της σειράς ήταν εντυπωσιακή, φτάνοντας το 34,2%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το χθεσινό επεισόδιο της σειράς παρακολούθησαν, 2.241.770 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού, έστω και για 1’.

