Πλεύρης για κορονοϊό: Ανησυχητική η αύξηση των κρουσμάτων στην Αττική

Ο υπουργός Υγείας διαβεβαίωσε ότι τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά μετά τις γιορτές και αναφέρθηκε στη νέα δέσμη μέτρων που θα ακολουθήσει από τις 3 Ιανουαρίου.

Ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι μετά από περίπου 3,5 εβδομάδες που τα επιδημιολογικά δεδομένα παρουσίαζαν πτωτικές τάσεις, τις τελευταίες 3 ημέρες εμφανίζουν και πάλι ανοδική πορεία.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται στην Αττική, όπου σήμερα εντοπίστηκαν περίπου 90% περισσότερα κρούσματα από την αντίστοιχη ημέρα της περασμένης εβδομάδας. Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη αυτό μπορεί να οφείλεται σε δυο λόγους. Είτε η παραλλαγή Όμικρον είναι ήδη εδώ και κρύβεται πίσω από την Δέλτα, με συνέπεια να υπάρχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, είτε τα κρούσματα αυξάνονται λόγω του συγχρωτισμού που παρατηρείται λόγω των εορτών.

Ο κ. Πλεύρης είπε ότι τα μέτρα για την αναχαίτηση της πανδημίας θα είναι σε δυο δέσμες. Η πρώτη περιλαμβάνει τα μέτρα που ανακοινώθηκαν ήδη σήμερα το πρωί και η δεύτερη μέτρα που θα αφορούν κυρίως τη διασκέδαση, την τηλεργασία και τη ψυχαγωγία και τα οποία θα ισχύσουν από τις αρχές του νέου έτους.

Όπως πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας, η επιτροπή των ειδικών θα συνεδριάσει και πάλι την επόμενη Δευτέρα και θα αξιολογηθούν και τα αποτελέσματα αυτών των ημερών σε συνάρτηση με τους επιδημιολογικούς δείκτες για να δούμε αν χρειάζεται ένα ακόμη πιο αυστηρό πλαίσιο.

Σε ότι αφορά τα σχολεία, είπε ότι η βούληση της Κυβέρνησης είναι να ανοίξουν κανονικά μετά τις γιορτές με το ισχύον πλαίσιο λειτουργίας. Αν βέβαια χρειαστεί μπορούμε να δούμε και τα υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας, συμπλήρωσε ο κ. Πλεύρης.

Κλείνοντας προειδοποίησε πως οι επόμενες ημέρες είναι πολύ σημαντικές και όσοι έλεγχοι έγιναν όλο το χρόνο, άλλο τόσοι θα γίνουν μέσα στις δέκα ημέρες που ακολουθούν.





